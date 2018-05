Vijolični in zmaji ostajajo v mrtvem teku za naslov

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 30 20 8 2 52:13 68

2. Maribor 30 20 7 3 60:22 67

3. Domžale 30 19 5 6 67:23 62

4. Celje 30 12 7 11 50:41 43

5. Rudar 30 13 4 13 43:43 43

6. Gorica 30 11 5 14 31:41 38

7. Krško 30 8 6 16 33:53 30

8. Aluminij 30 6 8 16 32:54 26

9. Ankaran 30 4 9 17 29:72 21

10. Triglav 30 4 7 19 25:60 19

Pari 31. kroga: Maribor – Ankaran (glavni sodnik David Šmajc; danes ob 16.50), Krško – Rudar (Matej Jug; danes ob 19. uri), Gorica – Domžale (Damir Skomina; jutri ob 13. uri), Olimpija – Triglav (Slavko Vinčić; jutri ob 16.50), Celje – Aluminij (Alen Borošak; jutri ob 19. uri).

LJUBLJANA – V vodstvu nogometne Olimpije kot da je narobe svet. Po zmagi proti Aluminiju v Kidričevem z 2:0 (strelca45. in57.) v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije so zmaji ohranili vodilni položaj na prvenstveni lestvici, marsikomu z vrha zeleno-belih pa to niti ni bilo všeč, saj bi lahko v nasprotnem primeru morda res dosegli odstavitev trenerja, ki je včeraj dopolnil 40 let. Resda je Olimpija v zadnjih štirih krogih s tremi neodločenimi izidi (Domžale, Celje, Gorica) izgubila kar šest točk in omogočila Mariboru, da se ji približa zgolj na točko razlike, toda prav neokusno delujejo poskusi tako imenovanih svetovalcev, da odžagajo hrvaškega strokovnjaka. Bišćan je po zmagi v šumi in pred zadnjimi šestimi krogi državnega prvenstva dejal: »Mislim, da smo lahko zadovoljni s svojim položajem. Ne glede na situacijo, za nami je nekaj slabših tekem, smo lahko zadovoljni. Moramo biti realni. Od teh odličnih fantov bi težko zahteval kaj več. Delavni so, motivirani, trudijo se, odrekajo se drug za drugega, za kar bodo prej ali slej nagrajeni. Čaka nas še šest pomembnih tekem. Vemo, v kakšnem položaju smo in da bo borba vse do konca. Verjamem v te fante, to govorim že od začetka sezone.« Bišćan uživa popolno zaupanje igralcev, na njegovi strani so tudi najzvestejši navijači. Prav zato je naravnost absurdno, da predsednik Olimpijetako imenovanim svetovalcem sploh dopušča vsiljevanje nezaupanja in negativne energije v najbolj ključnem obdobju sezone, ko slačilnica potrebuje popoln mir in mobilizacijo za isti cilj vseh v klubu, ki želi osvojiti prvenstveno in pokalno lovoriko. Danes in jutri se bosta Maribor in Olimpija doma pomerila z avtsajderjema Ankaranom in Triglavom, ki pa jima vseeno znata zagreniti življenje.Remi z Olimpijo v Ljubljani v prejšnjem krogu je očitno dal krila Goričanom, da so doma prepričljivo opravili s Celjem (3:0;29.,77..,80.). S tem so se Primorci oddaljili od sedmouvrščenega Krškega, ob nadaljevanju uspešnih iger in idealnem razpletu do konca prvenstva pa bi se varovanci trenerja ​lahko celo vmešali v boj za četrto mesto in vstopnico za evropsko tekmovanje. »V tem delu prvenstva smo dolgo čakali takšno tekmo. Doslej nam ni uspevalo, da bi prikazali tako predstavo. V preteklih nastopih nismo imeli niti sreče. Verjeli smo v to, da zmoremo, in tokrat se nam je tudi nekaj vrnilo. Zmaga je rutinirana in zaslužena,« je dejal