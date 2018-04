V Španiji ga klešejo za NBA

LIGA ABA Vlatko Čančar, desno, se je iz Sremske Mitrovice preselil na sever Španije. FOTO: Liga Aba

Koprčani naj vztrajajo

Vlatko Čančar lokalpatriotsko obžaluje, da Sixt Primorski ni uspelo priti v ligo ABA. »Ljudje v Kopru imajo radi košarko, ABA bi jim veliko pomenila. Želim si, da bi ljudje v Kopru še naprej v košarko vlagali denar,“ se nadeja nadaljnji renesansi na Obali.

LJUBLJANA – Zadnji slovenski košarkar, ki se je preselil v elitno prvo špansko ligo, je reprezentant, dres srbskega ligaša Mega Bemaxa je zamenjal za mesto v ekipi Burgosa. »Izvrstno so me sprejeli, lepo mi je v Španiji. Ljudje imajo radi košarko, od prvega dne me pozdravljajo na ulici, tudi v medijih je bilo precej tega o mojem prihodu,« se je 21-letni, včeraj je slavil rojstni dan, razveselil dobrodošlice. Sezono je začel v ekipi, ki domače tekme igra v Sremski Mitrovici, z njo si je zagotovil obstanek v ligi ABA. V svojem moštvu je bil med vodilnimi igralci – po slabih 27 minutah je igral, 12,2 točke, 5,2 skoka in 1,7 podaje je dosegel. V Španiji mu namenijo po 15 igralnih minut. »Sem nov in mlad. Vse se začne v obrambi, trener mi zaupa in daje specialne naloge. Dejaven moram biti pri skoku v napadu in obrambi, bistvena je tudi igra brez žoge. Učim se tistega, čemur do zdaj nisem posvečal pozornosti. Minute so tu in še več jih bo. Saj veste, kako pravijo: kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni,« je Vlatko dejansko vesel, da je zamenjal klub. Kljub prihodu v najmočnejšo nacionalno ligo je ostal skromen, takšen, kakršen je bil, ko je začel svojo športno pot v ŠD Koš Koper. Včasih pa ni lahko, ko košarkar klub zamenja sredi sezone. »Posvetoval sem se s prijatelji iz reprezentance. Veliko dobrega sem slišal o Burgosu, predvsem pa sem prišel v ekipo z obilo poguma, to šteje, to je celo ključno,« je povedal o privajanju na nove soigralce. Čančar je do zdaj zbral štiri nastope, danes ga čaka obračun z Andorro, tam igra reprezentančni prijatelj. Vsaka tekma je pomembna, saj Burgos noče izpasti v drugo ligo.»Pritiska zavoljo obstanka ni. Borimo se, delamo, treniramo po najboljših močeh. Verjamem, da nam bo uspelo,« se nadeja uspeha. Kaj se dogaja z Vlatkom Čančarjem, spremljajo tudi v severnoameriški poklicni ligi NBA. Na lanskem naboru so njegove pravice prišle v roke Denverja, v ZDA se odpravlja poleti. Morda bo tam celo treniral, zagotovo pa bo igral na eni od poletnih lig. »Rad bi pomagal tudi slovenski izbrani vrsti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo,« se nadeja, da mu bo uspelo uskladiti klubske in reprezentančne obveznosti.