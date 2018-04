V Schladmingu slovenska polka in valček

Savinjčana Vili Bezjak in Jaka Matijovc FOTO: Geržina Videoton

Resda je marsikdo smuči že pospravil v kot, a naša reprezentanca glasbenikov smučarjev se je nedavno v avstrijskem Schladmingu udeležila svetovnega smučarskega prvenstva. V ekipo so se po prvenstvu na Golteh udeležiliin, člana Šank rocka,iz skupine Happy band,iniz ansambla Veseli Begunjčani,iz skupine Larix,iz ansambla Kolibri,, član skupine Kačji pastirji,, član zasedbe Rečiški pobi, iniz Skor banda. Po zahtevni veleslalomski progi se je spustilo 148 tekmovalcev iz različnih evropskih držav, letos prvič tudi iz Belgije in Norveške. Slovenska ekipa je na koncu zasedla drugo mesto, za Avstrijo. Najhitrejši predstavnik naše ekipe je bil Franci Podbrežnik, ki je za odlično peto mesto v svoji starostni skupini prejel atraktiven pokal. V skupini najstarejših smučarjev je pokal osvojil Jaka Matijovc, prav tako za peto mesto, naslov absolutnega zmagovalca pa je že desetič osvojil basist avstrijske skupine Die GoldriederOrganizatorji so tudi tokrat poskrbeli, da so ansambli kar pet dni igrali tako po mestu kot številnih terasah in smučiščih, zato je bil ves Schladming v znamenju glasbe, predvsem slovenskih polk in valčkov, ki so jih izvajali Veseli Begunjčani, Okrogli muzikanti, Kvintet slovenskih deklet, Pajdaši, Extra kvintet in Original Štajerci, ki so dobro poznani tudi v tujini. Pridružili so se jim ansambli iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice in Nizozemske, ki pa so po večini prav tako igrali Avsenikove in Miheličeve viže pa tudi skladbe Alpskega kvinteta ter Slovenskih muzikantov.