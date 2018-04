V mesec ljubezni Olimpija in Maribor že poravnana?

LJUBLJANA – V zadnjih dneh se je ogrelo, temperature letijo v nebo. Vroče pa postaja tudi v Prvi ligi Telekom Slovenije, v kateri se nam obeta peklenska in nepredvidljiva končnica. Prvo dejanje je tokratni 29. krog, potem pa sedem peklenskih krogov v maju. Olimpija je po izjemnem spomladanskem uvodu (šest tekem in prav toliko zmag) v zadnjih štirih tekmah zapravila naskok in je pri 64 točkah. Le tri manj imajo Mariborčani, s petimi točkami zaostanka pa so tretji Domžalčani. Povedano drugače: vijoličasti se lahko že nocoj poravnajo z zmaji, ki jih jutri čaka obračun s prebujeno Gorico. Kapetanove besede Za vodilnim trojcem je pester teden, še največ nemira pa je čutiti v taboru zmajev. »Razumem, da pričakujete veliko od nas, vi pa morate vedeti, da tudi mi pričakujemo veliko od vas. Igralci čutimo vašo podporo. Čutimo, ko ste pripravljeni biti z nami v dobrih in slabih trenutkih. Samo na takšen način nam lahko uspe,« je poskušal tudi kapetan Olimpije Branko Ilić stopiti na žogo in pomiriti razgrete strasti ter poenotiti vse, ki v srcu mislijo zeleno. Ljubljančanom je pred jutrišnjo tekmo s šestouvrščeno Gorico (od nje imajo kar 30 točk več) v vzpodbudo tudi medsebojna bilanca v tej sezoni – tri tekme, tri zmage. Je pa tudi res, da Goričani bolje igrajo v Stožicah kot v Novi Gorici, saj so v Ljubljani zmagali petkrat, doma pa trikrat. Gostujoči trener Miran Srebrnič večjih težav s poškodbami v svojem taboru nima, zato bo imel na voljo malodane vse svoje igralce. Poleg dlje odsotnih bo zaradi kazni počival tudi branilec Matija Škarabot. Po dobrem mesecu odsotnosti se je na treninge vrnil osrednji branilec Žiga Lipušček, ki je prebolel mononukleozo. Cotman na gol Štiri zaporedne zmage so prinesle prepotreben mir tudi v Ljudski vrt, v katerem bo danes gostoval močno oslabljen kranjski Triglav, ki bo brez Vlada Šmita, Alena Krcića, Roka Elsnerja in Gašperja Udovića. V domači vrsti ne bo Jasmina Handanovića in Mitje Vilerja, zdravniška služba se trudi, da bi pripravila novega junaka mariborskih tribun Jana Mlakarja. »Lepo se bo vrniti v Ljudski vrt, vsi skupaj se že veselimo domače tekme. Verjamem, da so navijači bolj zadovoljni s spremenjenim izhodiščem na lestvici in bomo imeli veliko podporo. Razpoloženje v slačilnici je odlično, ni pa nobene evforije,« je pred tekmo preudarno razmišljal Mlakar, ki bo danes skoraj zagotovo začel tekmo, čeprav je imel precej težav z gležnjem. Sprememba se obeta v vratih Mariborčanov. Ker je Handanović kaznovan, bo mrežo čuval Aljaž Cotman, ki je pred dnevi podaljšal sodelovanje s klubom do konca sezone 2020/21. Dodajamo še sveže iz NK Krško (jutri bodo igrali proti Aluminiju): upravni odbor kluba je sprejel sklep, da klub prekine sodelovanje z družbo JSP Group in športnim direktorjem Petrom Djordjevićem. Vodstvo se je za to potezo odločilo, ker meni, da začrtani razvoj kluba z dozdajšnjim partnerjem ni več mogoč.