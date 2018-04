Ulovili ste pomlad, ulovite še keš!

LJUBLJANA – April je tisti mesec, ki v deželo dokončno prinese pomlad: dnevi so daljši in toplejši, razpoloženje boljše. A letošnji april ni prinesel samo zelene vesne, ampak tudi novo nagradno igro. Pravzaprav staro, saj jo zdaj že dobro poznate, drage bralke in bralci, govorimo o Lovu na keš, ki teče že četrti krog.



Pravila so preprosta, ampak vseeno ponovimo. V naslednjem tednu bomo objavljali delčke sestavljanke, ki kot doslej ne bodo skriti, ampak dobro vidni in prepoznavni. Zbirajte jih od 9. do 12. aprila. Potem jih morate sestaviti v celoto, torej iz štirih delov sestaviti sestavljanko. In če vam kakšen del uide? Brez panike, tudi tokrat bomo objavili t. i. joker kupon, in sicer v soboto, 14. aprila, ki bo nadomestil katerega od manjkajočih delov, poleg tega pa tudi prijavnico. To, ki ste jo pravilno izpolnili, skupaj s sestavljanko pošljite na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Marketing: Lov na keš, najpozneje do srede, 18. aprila. Dan pozneje bo žreb določil zmagovalce, enajst vas bo, toda le eden bo odnesel prvo nagrado, najbogatejšo: tisoč evrov! A tudi preostalih deset ne bo ostalo praznih rok: dobili bodo praktične nagrade. Nagradno igro Lov na keš je mogoče igrati tudi na spletni strani www.slovenskenovice.si/lovnakes, imena nagrajencev bomo objavili v časopisu in na spletu.