Učiteljica je 261 loncev izdelala v eni sami uri

Postavljanje rekorda so posneli.

Učiteljica Jill je postala prava lokalna junakinja.

Minuli konec tedna je bil nekaj posebnega za učiteljico likovne vzgoje iz ameriškega Wisconsina, saj se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Mlada umetnica ima zelo močne in spretne roke, predvsem pa veliko potrpežljivosti in borbenega duha, saj ji je uspelo v eni sami uri izdelati neverjetnih 261 glinenih loncev.je zaposlena na srednji šoli Medford Area Senior, kjer spada med najbolj priljubljene učitelje. Po osvojitvi rekorda je novinarjem razkrila, da se tega podviga ne bi nikoli lotila, če je k temu ne bi izzvala njena učenka. »Dijakinja me je povabila, naj poskusiva, koliko jih lahko naredim,« se spominja Jill. »Takrat sem jih izdelovala le 15 minut in jih je nastalo kar veliko. Potem sva oktobra naredili testni poskus, v eni uri mi jih je uspelo izdelati 209.« Povedati velja, da je bil predhodni rekord 159 loncev v eni uri, kar pomeni, da je že takrat daleč presegla dotedanjo konkurenco. To je bila še dodatna spodbuda za Jill, ki je na koncu presegla celo svoja lastna pričakovanja. »Izjemno sem navdušena, nisem si mislila, da mi bo uspelo izdelati kar 261 kosov.« Tudi predstavniki Guinnessove knjige rekordov so bili navdušeni, ko so videli na ducate loncev, ki so se sušili na mizi.Glinene lončke, ki jih je izdelala med pripravami, je prodala na dobrodelni dražbi in zanje iztržila približno 800 evrov. Denar je nato podarila lokalni organizaciji, ki deli hrano med revne. Tiste lonce, ki so nastali med postavljanjem rekorda, pa je predala lokalnim vrtcem, da so vanje posadili rastline.