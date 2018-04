Ubil je 12 ljudi, posilil 50 žensk

Š FBI Eno od prizorišč DeAngelovih zločinov

SACRAMENTO – Najmanj 12 ljudi naj bi ubil, posilil pa kar 50 žensk, a je trajalo 40 let, preden so ga prijeli. Našli so ga s pomočjo odkritja dokaza DNK, aretirali pa to sredo. Izkazalo se je, da je morilec zlate države, kakor so klicali okrutneža, ki je moril med letoma 1976 in 1986, 72-letni nekdanji policist, vojni veteran in dedekSosedje vCitrus Heights, kjer je živel, so bili šokirani: čeprav je bil DeAngelo vzkipljive narave, mu nihče ne bi prisodil, da je morilec. Ubijati in posiljevati je začel, ko je postal policist v Auburnu, ter umore nadaljeval tudi, ko so ga leta 1979 vrgli iz službe, ker je kradel v trgovini. Kot poroča FBI, je DeAngelo začel vlamljati in posiljevati poleti 1976. Oborožen s pištolo je vlamljal v domove samskih žensk in parov, medtem ko so spali. Včasih je zvezal moškega in mu na hrbet naložil posodo, nato posilil žensko in medtem grozil, da ju bo oba ubil, če se bo posoda premaknila.S svojih zločinskih pohodov je jemal spominke – kovance, denar, osebne izkaznice in nakit. Največ zločinov je izvršil v predmestju prestolnice Sacramento, idiličnem belskem naselju Rancho Cordova. Med žrtvami, ki jih je umoril, so bili osteopatski kirurg in klinična psihologinja, bodoči sodnik in sodna uradnica ter medicinska sestra na pediatrični kliniki in bodoči zdravnik. DeAngelo je moril do leta 1986, nato pa naj bi se, glede na dokaze, ki so jih zbrali preiskovalci, ustavil. Ker zločinov ni bilo več, je preiskava romala med stare primere, vendar pa preiskovalci niso odnehali. Leta 2001 so povezali do tedaj še nepovezane zločine, nato pa leta 2016 ponudili 50.000 dolarjev nagrade za informacije o zločincu. DeAngelo je po besedah tožilke mesta Sacramentopostal osumljenec prejšnji teden, ko so analizirali do zdaj še neraziskani DNK. Ena od posiljenih leta 1976, danes 72-letna, je povedala, da je vse do DeAngelovega prijetja vsako noč pred spanjem molila za dve stvari – da ne bi več imela nočnih mor o posilstvu in da bi zločinca prijeli.