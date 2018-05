Tržec je postal rekorder v izobešanju slovenske zastave

TRŽEC - »Ideja, da bi na vsaki hiši v naši krajevni skupnosti ob prazniku visela slovenska zastava, se je utrnila že pred leti. Izobešal sem zastavo ob praznikih od samostojnosti, a smo bili v našem okolišu le trije taki,« nam je uvodoma dejal 75-letniiz Tržca v občini Videm pri Ptuju. A od ideje do realizacije je daleč, kar je moral na svoji koži spoznati tudi nekdanji župan občine Videm pri Ptuju: »Lani je projekt padel v vodo, saj so bila sredstva krajevne skupnosti že porabljena.«Toda v začetku letošnjega leta je ideja, da bi krajevna skupnost Tržec postala slovenski rekorder v številu izobešenih zastav glede na število hiš, obrodila sadove.Kirbiš, ki je dva mandata poveljeval svoji občini, je postal predsednik sedemčlanskega iniciativnega odbora akcije Slovenska zastava za vsako hišo. Z vodstveno strukturo domače krajevne skupnosti (KS) so se dogovorili, da bo KS sofinanciral nakup zastav, tako da je gospodinjstvo, ki je želelo sodelovati v akciji, nakup slovenske zastave, velike pol metra krat meter, stal vsega pet evrov.»Odziv je odličen. V naši krajevni skupnosti je 189 hiš, od tega jih je čez prvomajske praznike imelo na svojih dvoriščih kar 171 izobešene slovenske zastave. Člani odbora smo hodili od hiše od hiše, vse skrbno zapisovali in ugotovili, da je osem hiš nenaseljenih, medtem ko so se pri desetih hišah odločili, da v akciji slovenske zastave ne bodo sodelovali,« je še dodal Kirbiš in poudaril: »Vsaka hiša bi morala imeti izobešeno zastavo, saj je to praznik naše domovine.«