Tik pred porodom jo je varal s striptizeto

Svetu se je zdelo, da sta noro zaljubljena in povsem predana drug drugemu.

instagram Stephanie je objavila posnetek svojega seksa s košarkarjem.

instagram Ko so jo dosegle govorice o varanju, je vso noč prejokala.

košarkarjeve skrivne afere so privrele na dan v enem dnevu.

Morala bi plavati na oblaku blaženosti.je z velikanskim trebuhom le nekaj dni oddaljena od materinstva. A namesto da bi čutila le brezmejno srečo in se pripravljala na veliki dan, je vanjo pljusknil val govoric, da oče njene prihajajoče deklice, zvezdnik košarkarske lige NBA, očitno ni pripravljen na družinsko idilo. Khole se je najbrž spomnila na svoj zakon z drugim NBA-zvezdnikom, ki je razpadel zaradi njegovega skakanja čez plot, zdaj pa naj bi ji očitno roge natikal tudi Tristan.V reklu, da volk sicer menja dlako, ne pa narave, je verjetno več kot zrno resnice. Pred dvema letoma je okoli Tristana močno završalo, ko je prekinil razmerje z, tedaj nosečo z njegovim sinkom. Če je verjeti govoricam, se je tedaj, ko ga je doma čakala noseča Jordan, že zapletel s Khloe. Prevrtimo čas dve leti naprej. Vnovič ga doma čaka noseča izbranka, tokrat Khloe, Tristan pa očitno po stari navadi skrivaj ljubimka z drugimi. »Bil je za sosednjo mizo s skupino prijateljev. V njihovem krogu pa tudi dekle, s katero sta bila več kot očitno intimna. Držala sta se, skoraj plezala drug po drugem, se poljubljala. Poskušal se je skriti za pulover s kapuco, a smo vsi vedeli, kdo sedi ob nas,« je dejala obiskovalka newyorškega kluba. Po spletu so le nekaj ur pozneje zakrožile fotke Tristana z neznanko, kako stopata v hotel. In se iz njega vračata ure pozneje. Ob tem so se radovedneži seveda pognali v dir in kaj hitro izbrskali, da je športnikova ljubimka za eno noč, striptizeta, ki se jutro po noči s Thompsonom ni pojavila v službi.Glede na to, da Khloe zaradi Lamarja še predobro pozna bolečino ob izdajstvu ljubljenega, bi ob Tristanovem verjetno težko zamižala na eno oko. A tudi če bi ji še nekako uspelo oprostiti eno noč z neznanko, ki jo je pobral v baru, je njegova afera z Lani, ki je niti ni poskusil pretirano skriti, zgolj odprla jez. Pricurljal je še posnetek prevarantskega Tristana v objemu s kar dvema – eno dekle poljublja, druga pa ga boža, sprva po prsih, nato pa preseli roko na njegovo mednožje. Kako se je večer nadaljeval, lahko ljudje sklepajo sami. Datum posnetka – lanski oktober, ko je v Khloejinem trebuščku že klilo njegovo seme. Nato se je (po)javila temnolasa, še ena izmed Tristanovih afer. Ta je celo objavila krajši posnetek svojega valjanja med rjuhami s košarkarjem in nekaj precej žgečkljivih in nazornih telefonskih sporočil, ki jih ji je pošiljal.V trenutku se ji je podrl ves svet. Porušilo se ji je življenje, ki ga je minuli dve leti gradila s Tristanom, zaradi katerega je celo zapustila domači Los Angeles in se preselila v Cleveland. »Zanj se je preselila. Njuno hčerko je želela vzgajati v Clevelandu. A vse, kar si zdaj želi, je, da izgine od tu.« Kar ji je zdravnik seveda prepovedal. A kot polet v njenem stanju nikakor ne bi bil dobra ideja, tako ni nanjo prav nič dobro vplivalo spoznanje, kakšnemu moškemu je predala srce. Ob govoricah o varanju naj bi se ji skoraj zmešalo od hudega, vso noč je prejokala, »vsa družina je globoko zaskrbljena, kako bo to vplivalo na Khloe in njeno dojenčico«. Obenem naj bi bili prepričani, da bi Khloe morala Tristana v trenutku vreči čez prag. Ne nazadnje so preostali člani klana Kardashianovih to že storili, vsaj v simbolnem smislu, saj so mu nehali slediti na družabnih omrežjih.Ali bo ostal del Khloejinega življenja ali ne, bomo kmalu videli. Trenutno ga ne želi ne slišati ne videti, hkrati pa že načrtuje -– ob izdatni pomoči in spodbudi mame–, da se takoj po porodu vrne v varno zavetje Kardashianovih v Los Angeles. »Morda jo še najbolj boli to, da jo je prevaral tako očitno in vsem na očeh.«