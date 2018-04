Stolpiči iz kamnov morajo stati vsaj tri minute

AFP Potrebna je umetniška žilica. FOTO: Afp

Kamenje je imenitna stvar, lahko ga spremenimo v orodje, iz njega gradimo, z njim okrašujemo in se igramo. Konec tedna je v britanskem Dunbarju potekalo evropsko prvenstvo v zlaganju stolpičev iz kamenja, udeležujejo se ga največji mojstri postavljanja kamenih stolpov stare celine.Zlaganje kamenja je zelo meditativna in umetniška spretnost, ki je priljubljena po vsem svetu. Uporablja se zgolj material s plaže, nato pa kamenje in druge naravne predmete zlagajo tako, da se ne podrejo. Kamenja, ki ga polagajo, nikakor ne smejo lepiti, skupaj ga lahko drži le sila težnosti. Najspretnejši tekmovalci znajo zgraditi celo oboke in velikanske strukture, ki kot da nasprotujejo vsem zakonom fizike. Letošnje tekmovanje je bilo dvodnevno, na koncu pa si je krono in spoštovanje svetovne javnosti več kot zasluženo priboriliz Španije, ki očitno še nima prave konkurence, saj je zmagal že na lanskem uvodnem tekmovanju. Prvo mesto srečnežu prinaša denarno nagrado in nastop na svetovnem prvenstvu v stolpičih iz kamna. Tako bo Pedro prihodnje leto odpotoval v Llano v Teksasu v ZDA, kjer se bo pomeril s svetovno elito. Tudi tam bo več tekmovalnih kategorij, med njimi postavljanje stolpa z največ kamni, ki mora stati najmanj tri minute. Tekmujejo tudi otroci.