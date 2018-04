Štefana potegnili iz gramoznice

Tuja krivda za smrt 66-letnika je izključena, so dejali na policiji. FOTO: Aleš Cipot

ODRANCI – Vse prej kot prijetne praznike imajo svojci, sorodniki in prijatelji 66-letnegaiz Odrancev, ki se je tik pred prazničnim petkom utopil v domači gramozni jami. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so morali v sredo ob 13.05 v gramoznici v Odrancih posredovati potapljači Podvodne reševalne službe Murska Sobota, ki so iskali pogrešano osebo. Pozneje nam je tiskovna predstavnica PU Murska Sobotapotrdila, da so ob 15.20 tam našli truplo pogrešanega. Dodala je, da je tuja krivda za smrt moškega izključena, odrejena pa je bila tudi sanitarna obdukcija, ki naj bi potrdila vzrok smrti. Po naših neuradnih podatkih so že pred žalostnim odkritjem ob vodi našli avto pogrešanega, v neposredni bližini, na piknik mizi, pa še ključe. Zato je bilo hitro jasno, da bo treba prečesati še gramozno jamo, ki ni prav plitva. Kot nam je povedal vodja intervencije PRS Murska Sobota, so nesrečnega Štefana našli po približno poldrugi uri iskanja. Bil je na globini od treh do 3,5 metra.Podobna usoda je dan pozneje doletela tudi moškega, ki so ga iskali na območju Sevnice. Policisti in gasilci so ga začeli iskati v četrtek popoldne, nekaj minut po 16. uri, na območju Zavratca. V iskalni akciji so sodelovale tudi enote reševalcev z reševalnimi psi in vodniki psov Kinološke zveze Slovenije. Pogrešanega so nekaj ur pozneje našli mrtvega v ribniku v Zavratcu. Člani PGD Sevnica so utopljenca s pomočjo potapljačev dvignili iz ribnika in ga predali reševalcem. Na truplu ni bilo znakov kaznivega dejanja, so povedali na policiji.