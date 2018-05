Srhljivo: to je najnovejša »fora« facebooka

Nadzor nad aplikacijami

Odstranjevanje aplikacij, povezanih s facebookom. Foto Staš Ivanc

Izklapljanje storitev

Facebookova najnovejša "fora" je prepoznavanje obrazov. Foto Staš Ivanc

Izbris računa?

Pregled aplikacij, ki delijo podatke s facebookom. Foto Staš Ivanc

Ročni pregled

Ali je bil naš račun uporabljen v analizah Cambridge Analytics, lahko preverimo tudi ročno. Če smo prijavljeni v facebook, gremo na podporno stran https://www.facebook.com/help/1873665312923476, kjer takoj vidimo, ali so bili naši podatki posredovani podjetju Cambridge Analytica prek aplikacije This Is Your Digital Life (To je tvoje digitalno življenje). In pri tem je dovolj, da je aplikacijo uporabljal nekdo od naših omrežnih prijateljev.

Facebook je nedavno začel obveščati uporabnike, da je do njihovih osebnih podatkov nepooblaščeno dostopala družba Cambridge Analytics (zaradi česar se je ustanovitelj in šef Facebookacelo zagovarjal pred ameriškim kongresom). Obvestilo se pojavi kot pojavno okence na vrhu časovnice v facebooku. Toda obvestilo le počasi prihaja do naslovnikov, zato lahko stvar preverimo tudi »ročno« (glejte okvirček). Na srečo je le malo verjetno, da je med žrtvami veliko Slovencev.Uporabniki facebooka imamo na srečo možnost, da izklopimo velik del njegovih storitev, med katerimi številne delijo naše podatke neposredno z družbo Facebook, zunanjimi razvijalci ali oglaševalci. Če smo iskreni, le redkokdo med nami sploh ve, kaj vse se deli in obdeluje od naših podatkov, medtem ko se s Facebookovim uporabniškim računom veselo prijavljamo v mobilno različico priljubljene strelske igre PUBG. Priznam, da tudi sam nisem prebiral drobnega (beri: nobenega) tiska, ko sem podatke svoje priljubljene digitalne kmetije sinhroniziral s svojih uporabniškim računom na facebooku, s pomočjo katerega lahko igrico igraš na več napravah in različnih platformah hkrati.To pa še ne pomeni, da nimamo nadzora nad vsako aplikacijo, ki dostopa do naših podatkov. V Facebookovih nastavitvah, pa naj gre za mobilno ali klasično različico, poiščemo zavihek Aplikacije in spletna mesta oziroma Prijava prek facebooka, kjer se nam pokaže seznam aplikacij, povezanih z našim FB-računom. Tukaj lahko po mili volji odstranjujemo aplikacije, ki jih ne uporabljamo, lahko pa tudi izklopimo vse povezane aplikacije: hkrati, in sicer v zavihku Aplikacije, spletna mesta in igre, kjer izberemo možnost Izklopi. To ne bo pobrisalo naših podatkov, aplikacijam pa bo preprečilo zbirati podatke v prihodnje.Včasih se splača vsaj površno prebrati, kaj bo družba Facebook počela z našimi osebnimi podatki, pri čemer ne gre samo za ime, spol in starost, ampak tudi (in predvsem) za naše spletne navade in preference. Žal pa Facebook nove pogoje uporabe pogosto predstavi tako zapleteno, da se uporabnik počuti, da jih mora brezpogojno sprejeti, če sploh še želi ostati na omrežju. Ena od njih je nedavna nova funkcija prepoznavanja obraza, s pomočjo katere nas omrežje samodejno označi na slikah, ki jih objavljajo drugi. Funkcija naj bi bila prvenstveno namenjena boju proti lažnim novicam, a misel, da facebook išče naš obraz in ga lahko prepozna na kateri koli fotografiji, je kar malce srhljiva.Na telefonu odpremo aplikacijo FB in tapnemo na tri črtice v zgornjem desnem kotu, nato Nastavitve in zasebnost, kjer izberemo Prepoznavanje obraza, tam lahko izberemo možnost Ne. Na osebnem računalniku kliknemo na puščico desno zgoraj in nato Nastavitve ter Face Recognition (Prepoznavanje obrazov), kjer kliknemo Uredi in nato možnost Ne.Lahko pa preprosto izbrišemo svoj račun, če nočemo več doživeti, da bi se naši osebni podatki brez naše vednosti prenašali kar nekam. Izbris računa se morda sliši precej radikalno, a dejansko ga v resničnem življenju, če nismo ravno bloger ali vloger ali pa t. i. influencer, kot se zdaj rado reče ustvarjalcem javnega mnenja, kadar ne gre za novinarje, ne potrebujemo. Verjetno ne bomo pogrešali objav sošolke ali sošolca iz srednje šole, s katero oziroma katerim se nikoli nismo družili – facebook jih že tako ali tako ni postavljal na vrh seznama, ampak nas je pital s svojimi izbori. A če bi res radi zaščitili osebne podatke, je izbris računa odlična rešitev.Preden se lotimo tako odločnega koraka, še enkrat razmislimo, zakaj sploh uporabljamo facebook. Nato se znotraj povezanih aplikacij odjavimo, prenesemo fotografije, ki jih želimo obdržati, in se odločimo za trajni izbris računa, če pa smo še v dvomih, lahko račun le deaktiviramo. Pri tej možnosti ga lahko reaktiviramo kadar koli pa še facebook messenger (aplikacijo za takojšnje sporočanje) lahko uporabljamo še naprej.