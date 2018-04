Slavnega Zlatana zmenjal dvojnik

Pred kranjsko Evropo so se včeraj zbrali nogometni navijači. FOTO: Špela Ankele

Nekaterim se je zdel zelo podoben slavnemu nogometašu. FOTO: Špela Ankele

KRANJ – Že nekaj dni je bilo v starem jedru največjega gorenjskega mesta čutiti napetost, saj so se v Poštni ulici pripravljali na snemanje oglasa za znane kreditne kartice, v katerem bo glavno vlogo odigral slavni nogometni zvezdnik. In čeprav je v Kranj prišel zgolj njegov dvojnik, je bila napetost na mestnih ulicah kar precejšnja.»Ta v modri trenirki igra Ibrahimovića. Original je nekoliko večji in tudi nos ima bolj izrazit. Frizura in postava pa bi kar bili pravi,« je strokovno oceno podala domačinka, ki redno spremlja podvige švedskega nogometaša. Sekundo zatem je mimo nas z lahnim korakom stekel moški športne postave in izginil v notranjost avtobusa, ki so ga krasile ogromne podobe nogometaša.»Seveda to ni Zlatan – on je zdaj v Los Angelesu,« se je nasmehnil še en dober poznavalec dogajanja na nogometnih travnikih. Tudi on je z zanimanjem spremljal, kako se je pred poštno stavbo sredi Kranja nagnetla množica statistov, oblečenih v pisane nogometne drese. Z navijaškimi šali v rokah so že zgodaj zjutraj pozdravljali avtobus z nizozemskimi registracijami, na katerem je bil poleg ponosnega leva še obraz znanega nogometaša.Uspelo nam je izvedeti, da so na mestnih ulicah ta teden posneli delček oglasa za kreditne kartice, ta oglas pa se bo menda predvajal na mednarodnem tržišču. Kot so nam še namignili dobro obveščeni, naj bi televizijski oglas s slavnim nogometašem v središču (in delčkom Kranja v ozadju) predvajali med prihajajočimi tekmami svetovnega prvenstva v nogometu v Rusiji.