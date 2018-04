Sama nej zbere med Strašani

Med kmeti in sitarji so se občasno pojavljale razprtije, saj so kmetje sitarje posmehljivo klicali mačkovci.

STRAŽIŠČE – V evropskem letu kulturne dediščine so prijatelji in znanci iz Stražišča in okolice, vsi amaterski igralci, a izkušeni, postavili na oder veseloigro z naslovom Sama nej zbere avtorice, ki je navdih za tekst dobila v knjigi Stražiše pa Strašan domačinakot Kvadvova Mici pa je zgodbo popestrila s prenekaterim komičnim dodatkom. Veseloigra je nastala iz spoštovanja današnje generacije prebivalcev Stražišča do prednikov, jezika, kulture in vere.Svoj pečat uprizoritvi daje tudi velika naslikana scenska slika Maje in, ki predstavlja Stražišče med obema vojnama. Zgodba gledalca popelje v življenje prebivalcev Stražišča pri Kranju v letu 1930, ko se je tam začela razvijati predvsem tekstilna industrija. Strašani so se takrat pretežno preživljali še z izdelavo sit iz konjskih repov, ki so jih za nizko plačilo oddajali trgovcem, ti pa so jih prodajali po vsem svetu. Sitarji so garali cele dneve. Bila je revščina, zato je bila njihova prehrana zelo enolična. Na jedilniku se je včasih znašel celo kakšen maček. Po drugi strani pa se je kmetom vseeno godilo nekoliko bolje. Med kmeti in sitarji so se občasno pojavljale razprtije, saj so kmetje sitarje posmehljivo klicali mačkovci.Takratne družine so bile velike, a možje so ne glede na težke razmere vedno našli čas za druženje in pitje v gostilni, žene pa so se navadno družile ob vsakodnevnih opravilih. Veseloigra je uprizorjena v starem stražiškem dialektu. V izmišljeno zgodbo so vpete resnične anekdote iz življenja Strašanov. Ne manjka komičnih zapletov med osvajanjem mične sitarke Juhance (), ki so jo za ženo želita tako kmet Janez () kot sitar France (Luka Ahačič). Zgodbo povsem zapleteta vaška opravljivka Mici () in zvedavi Tinčk (). Oče Joža () predstavlja v vseh pogledih izkušenega sitarja in povzroča salve smeha. Tudi vsi drugi igralci igrajo zelo doživeto in s polno energije. Dosedanje ponovitve, bile so že štiri, so gledalce navdušile, zato ustvarjalci načrtujejo kar veliko gostovanj. Že to nedeljo, 22. aprila, ob 19. uri se bodo predstavili v Kulturnem domu Preddvor, vabijo pa jih tudi v druge kraje po Sloveniji in na Koroško.