Risi v tekmi s časom

Selektor hokejskih risov Kari Savolainen

LJUBLJANA – Slovenska hokejska reprezentanca je vstopila v zaključni del priprav za svetovno prvenstvo divizije I, ki bo od 22. do 28. aprila v Budimpešti. V prvem tednu so risi vadbo razbili z dvema pripravljalnima tekmama, nižjerangirano Hrvaško so odpravili z levo roko (12:1), z Madžari, ki bodo tekmeci tudi na prihajajočem turnirju, je bilo precej težje; gostje so zmagali po podaljšku s 3:2. Selektor risov, Finec, še nima na voljo vseh igralcev, na katere računa v boju za vrnitev med elito svetovnega hokeja, za kar bo treba pri vzhodnih sosedih osvojiti eno od prvih dveh mest v konkurenci šestih reprezentanc. Danes bodo Slovenci še vadili v svoji tradicionalni bazi na Bledu, jutri pa bodo odpotovali na Dunaj, kjer bodo v četrtek ob 19.15 v dvoboju z Avstrijo opravili generalko pred SP.Savolainen je moral zaradi odsotnosti številnih nosilcev igre (poškodovanain, kaznovani, reprezentančno upokojeni, s klubskimi obveznostmi na Češkem zasedeni branilciinter vratarv ligi EBEL) vpoklicati več igralcev iz Sij Acroni Jesenic in SŽ Olimpije. Izbrani vrsti so se po finalu državnega prvenstva pridružiliiniz SŽ Olimpije teriniz Sij Acroni Jesenic. Klubsko sezono je na Češkem že končal tudi, najboljši branilec Slovenije na letošnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu, danes pa prihaja še mladi napadalni biser. Nacionalno moštvo tako počasi dobiva končno podobo (Savolainen bo do konca čakal na morebitne prihode zasedenih igralcev) za tekme z Veliko Britanijo (22. april), Poljsko (23. april), Madžarsko (25. april), Kazahstanom (27. april) in Italijo (28. april).