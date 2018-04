Ribič po 28.000 evrih kazni čaka še na nove

14 kuvert je prejel Radin, kazni je za 28.000 evrov.

KOPER, PULJ – V ponedeljek se je nadaljeval spor med Slovenijo in Hrvaško zaradi Piranskega zaliva in njegove (raz)delitve; a bitka tokrat ne poteka na morju, ampak prek papirjev in odvetnikov, ki branijo ribiče. Potem ko so slovenski in hrvaški ribiči že dobili na ducate kazni z druge strani zaliva, so nove tokrat prispele iz Hrvaške za slovenske ribiče. Rekorder med njimi je koprski ribič, ki je prejel sedem položnic hrvaške ribiške inšpekcije kot odgovorna oseba, še sedem pa kot pravna oseba – skupaj vrtoglavih 28.000 evrov! Radin je kazni prejel že poprej, a zagovornik slovenskih ribičev na Hrvaškem, puljski odvetnik, opozarja: »Radin trenutno nima neplačanih kazni, ker smo se na doslej izdane kazni pritožili – in to za vse slovenske ribiče, ne samo za Silvana.« Dodaja še, da zdaj potekajo postopki za poprejšnje kazni pred sodnikom za prekrške v Umagu: »Nekatere zadeve so zavrgli, tudi za Radina en del, a ne vse.«Radin je na družabnem omrežju twitter objavil fotografijo 14 kuvert, ki jih je prejel od južnih sosedov, ter jo pospremil s komentarjem: »fantastični dan, pošta hrvaškega ribiškega inšpektorja, težka 28.000 €.« Radin je že lani po razglasitvi arbitraže trdil, da »to ni to, kar je zagovarjala in nam obljubljala slovenska stran zPahorjem na čelu«. A ni le ribič, temveč tudi aktivni član SDS – to komu lahko obrazloži njegove poglede na arbitražo, ne upraviči ali utemelji pa kazni, ki jih ni prejel zgolj on, ampak tudi preostali slovenski ribiči.Zagovornik Senjak v torek še ni vedel, koliko kazni je prispelo: »Ne vemo namreč, ali so do zdaj vsi ribiči prejeli vse kazni. Procedura bo enaka kot poprej, v sredo bom pisanja prevzel v Kopru, nato se bomo pritožili zoper prekrške.« Po poročanju nekaterih medijev naj bi kazni prejelo skupaj šest ribičev iz Kopra in Izole. Za ribiče je sreča v nesreči, da se je Slovenija z novim zakonom o ribištvu zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem in krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi z njo. Senjak pravi: »Obe državi sta načeloma prevzeli plačilo kazni svojim ribičem, tako da se sprašujem, kakšen je smisel vodenja postopkov, če bodo morebitne kazni plačale države.« Ribiči z obeh strani Piranskega zaliva so tako še naprej kmetje v šahovski partiji dveh držav za en zaliv.Kot v posmeh tem kaznim sta se prav včeraj na Brdu pri Kranju srečala naš premier v odstopuin hrvaški; a ne zaradi zaliva, temveč na vrhu slovenskega predsedovanja Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi. Izmenjala sta nekaj besed o arbitraži in drugih vprašanjih, nista pa opravila temeljitejšega pogovora, je pozneje povedal Cerar: »Slovenija je vedno odprta za dialog s sosednjo Hrvaško, vendar ko je ta dialog možen in smiseln.« Tako sta oba zamudila krasno priložnost, da meddržavnih tegob ne rešujeta na ramenih malega človeka; nemara bi jima tukaj za spodbudo lahko koristila misel odvetnika Senjaka o kaznih ribičem, ki precej dobro oriše situacijo: »Menim, da je to načeloma politična stvar, ki se ne bi smela reševati na hrbtih ribičev, ker oni za vse skupaj niso krivi.«