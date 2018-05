Razdelili 3300 sadik cvetja

Predstavnici TD Šalek sta vabili na ogled srednjeveškega trga ki mu s troglatim grajskim stolpom dajejo vse večjo veljavo. FOTO: Jože Miklavc

VELENJE – Pred dnevi se je na mestni trg v Velenju zgrnila množica ljudi, da bi poskrbeli za svoje vrtove, gredice, okenske police, a hkrati tudi potešili radovednost ob ogledu novosti v floristiki. Sredi Velenja so postavili skoraj 100 stojnic, organizatorji pa so za prvih 3300 obiskovalcev pripravili presenečenje, saj so jim razdelili balkonsko cvetje pelargonij kot spodbudo za ureditev domov. Tega se niso spomnili prvič, so pa tokrat razdelili največ cvetja.Osrednja ponudba 23. Pomladnega sejma je bila namenjena prodaji različnih sadik zelenjadnic in dišavnic ter ponudbi cvetja za ureditev vrtov, gredic in balkonov. Bogata izbira je zajemala tudi izdelke domače in umetnostne obrti, unikatne stvaritve in kulinarične dobrote s pridihom pomladi in kulturne dediščine. Bogat je bil tudi spremljevalni program z glasbenimi in plesnimi nastopi, ustvarjalnimi delavnicami za otroke in odrasle. Razstave in predstavitve je pripravil tudi Muzej Velenje, ki je kulturno dediščino Šaleške doline obiskovalcem sejma približal z nagradnim kvizom iz zgodovine doline. Knjižnica Velenje je pripravila razstavo knjig o cvetju, univerza za tretje življenjsko obdobje prikaz vezenja, Ljudska univerza Velenje pa razstavo na temo Kulturna dediščina v tem okolju.Kot vsakič so se odzvala tudi društva, ki v mestu s številnimi slovenskimi in mednarodnimi priznanji za urejenost, skrbijo za zeleno in ekološko ter privlačno prestolnico Šaleške doline. Tako sejem kot tudi ozaveščenost prebivalcev pripomoreta k samooskrbi na domačih vrtovih in poljih kmetijskega obrobja izrazito industrializirane in energetske doline, ki daje luč vsej deželi.