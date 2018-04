Prestregli poln avto orožja iz Ljubljane!

LJUBLJANA – S prav nenavadnim potnikom, ki je pripeljal iz Slovenije, so imeli opravka italijanski karabinjerji, ki so nadzirali promet in potnike na avtocesti A34, ta od Nove Gorice pelje proti Vilešu. Karabinjerji so ustavili peugeota 206 s švicarskimi registrskimi tablicami še pred prvim avtocestnim odcepom za Gradišča, za volanom je sedel 52-letni državljan Bosne in Hercegovine. Italijani so začeli možakarja sumiti, ko se njegove izjave o namenu poti in vozilu niso skladale, po površinskem pregledu vozila pa so našli dve polavtomatski pištoli beretta kar v ročni prtljagi.



To je bil več kot dober povod za zelo podroben pregled na karabinjerski postaji, ki je na koncu navrgel ogromno nevarne kovine: pod zadnjimi sedeži ter v rezervnem kolesu so našli vojaško orožje, nekatero tudi brez serijskih številk. Končni izplen je bil šest avtomatskih pušk kalašnikovk (ki naj bi bile narejene na območju nekdanje Jugoslavije, čeprav karabinjerske fotografije tega nujno ne potrjujejo), dva ročna avtomata škorpijon, še dve dolgocevni puški, nabojniki, dušilci ter merilnik.



Pri Bosancu so našli tudi dva mobilna telefona ter račun iz Ljubljane; na hrbtni strani računa je bila narisana pot in najverjetnejši cilj pošiljke, ki je bil iz Slovenije namenjen v Španijo. Policijski organi domnevajo, da gre za prekupčevanje z orožjem v okviru mednarodnega terorizma. Po navedbah italijanske policije naj bi bilo orožje namenjeno v Barcelono. Voznik bo lahko podrobnosti predstavil tožilcu, ki ga bo bremenil tihotapljenja orožja.