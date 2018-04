Poklical in naročil, plačal pa ni

V nazarskem podjetju Jure transport so se odzvali na naš članek o nepošteni poslovni praksi novogoriškega podjetnika, ki je nekaj prevozov naročil tudi pri njih.

NAZARJE – Nedavno smo v Slovenskih novicah pisali o nepošteni poslovni praksi podjetnikaiz Nove Gorice, ki je pri avtoprevoznikih najemal prevoze s kamioni, večinoma v tujino, a izvajalci po opravljeni storitvi niso dobili plačila. Svojo izkušnjo nam je zaupal avtoprevoznikiz Šentjanža na Dolenjskem, ki mu je Pelicon, ki posluje s podjetjema Transkont in Slocom, ostal dolžan 1150 evrov. Toliko je znašal znesek računa za prevoz iz Izole v Beograd. Gole novih prevozov, ker že prvi račun ni bil plačan, ni več prevzemal, Pelicona je tudi ničkolikokrat klical. Ta mu je sprva zagotavljal, da bo račun poravnan, naposled pa se mu na telefonske klice ni več oglašal. Kot je dejal Gole, se je že sprijaznil, da denarja pač ne bo dobil, in ker ga nepoštena poslovna praksa jezi, je o izkušnji spregovoril za javnost.Da njegov primer ni osamljen, se je izkazalo po naši objavi, saj nas je poklicalo še nekaj avtoprevoznikov, ki imajo s Peliconom podobno slabe izkušnje. Med njimi je manjše prevozniško podjetje Jure transport iz Nazarij v Savinjski dolini.»Pelicon nas je sam kontaktiral, ker je želel, da zanj opravimo en prevoz, kar je običajna praksa v našem poslu,« nam poveiz podjetja Jure transport, ki skrbi tako za logistiko kot izdajo in izterjavo računov, saj gre za majhno podjetje, kjer so vajeni vsi delati vse.»Maja 2016 smo dobili prvo naročilo, res pa zgodovine naročnika nismo preverjali, temveč smo se nanj zanesli. Skratka, takrat smo naročilo za prevoz na relaciji Wolfsburg–Blejska Dobrava sprejeli, ga opravili, šlo je za 19 ton paletne robe, in za to izstavili račun za 840 evrov,« nam je povedal Tominšek. In dodal, da je bilo nekoliko nenavadno le, da je naročnik prosil, da račun pošljejo po elektronski pošti, original pa po pošti na naslov v Šempetru pri Gorici. Čez 14 dni je prispelo novo naročilo za prevoz na relaciji Kerpen–Ljubljana, račun je znašal 1090 evrov. Tretja vožnja na relaciji Hamburg–Ljubljana je bila zaračunana v znesku 640 evrov, zadnji, četrti račun v juniju 2016, pa je bil izstavljen v znesku 1200 evrov za prevoz na relaciji Wismar–Ljubljana. Vse štiri fakture, v skupnem znesku dobre štiri tisočake, so iz podjetja poslali v Italijo in Novo Gorico ter na elektronski naslov, a niti eden do danes ni bil plačan.»Neštetokrat smo ga klicali po telefonu, a se je izgovarjal, da naj nič ne skrbimo glede plačila. Obljubljal je kompenzacijo, s katero naj bi nam zrihtal gume. A do danes so ostali vsi štirje računi neplačani,« pravi Tominšek. Kot pravi, resda takšnih ljudi ni veliko in na srečo zneski še niso vrtoglavi, a se je oglasil zato, ker je prebral naš članek in ugotovil, da gre za istega človeka. To pa pomeni, da če je takšnih primerov več, zagotovo to pomeni, da gre za navadno nategovanje avtoprevoznikov, ki pošteno opravijo delo, vendar ne dobijo plačila. In če je takšnih več, se nabere lepa vsota. In to brez dvoma diši po goljufiji. Izterjava zneskov je poglavje zase, saj če je podjetje nelikvidno ali izbrisano iz registra, se lahko navaden samostojni podjetnik za dolg obriše pod nosom, za sodno izterjavo pa je stroškov preveč.Da je Pelicona težko doklicati, smo se prepričali tudi sami, saj se nam ni oglasil. Je pa januarja, ko smo prvič pisali o njegovih težavah, v svoj bran zapisal, da ima sam precej odprtih in neizterjanih terjatev, za kar so krivi stečaji in prisilne poravnave nekaterih, tudi zelo velikih podjetij iz minulih let. In da so se zato znašli v težavah. Pa da se podatki o dolgovanih zneskih iz dneva v dan spreminjajo ter da ves čas iščejo rešitve, kako jih poravnati.