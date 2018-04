Pijana zletela s ceste

Italijanka se je v nesreči ranila, odpeljali so jo v bolnišnico. FOTO: LJUBO VUKELIĆ

SEŽANA – Na Partizanski cesti v Sežani je v sredo okrog 19. ure s ceste zdrsnila italijanska motoristka. V krožišču jo je zaradi prevelike hitrosti zaneslo na levi rob ceste in s prednjim kolesom je trčila v robnik otoka krožišča. Reševalci so ranjeno Italijanko odpeljali v bolnišnico, odrejen ji je bil alkotest in pokazal je, da je imela v litru izdihanega zraka kar 0,90 miligrama alkohola. Policisti so ugotovili še, da je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja za A-kategorijo. Motor so ji zasegli in zoper 46-letnico na sodišče naslovili obdolžilni predlog.V sredo ob 14.20 so z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočili, da se je tudi v občini Kobilje zgodila prometna nesreča. Na glavni cesti med naseljema Kobilje in Dobrovnik je voznik kombija izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in pristal v obcestnem jarku. Voznik se je pri tem telesno poškodoval in so ga na kraju nesreče oskrbeli reševalci Zdravstvenega doma Lendava. Posredovali so tudi gasilci IGE Lendava, ki so odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in vozilo spravili nazaj na cestišče. Nekaj ur pozneje je s ceste zapeljala voznica, ki ji je avto ušel izpod nadzora na cesti med Dombravo in Prvačino. V nesreči se je lažje ranila, reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, gasilci pa so na avtomobilu odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine.