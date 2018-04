Pijan dvakrat trčil v policiste

Ima kar 16 strani dolg kazenski list. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

15

mesecev zapora so mu ponudili za priznanje.

NOVO MESTO – Ko so vozniki 29. septembra lani v Semiču videli, kako vozi voznik mitsubishija, so o nevarni in divji vožnji, zaradi katere so se nekateri umikali s ceste, obvestili črnomaljske policiste. Ti so se takoj odzvali klicu na pomoč in nevarnega voznika izsledili. Očitno je bilo, da je pregloboko pogledal v kozarec, najprej je sicer ustavil, saj so policisti vklopili svetlobne in zvočne signale, a znakov policistov ni upošteval. Ponovno je speljal in vzvratno trčil v službeno vozilo policije. Nadaljeval je vožnjo, spet zapeljal proti policistom in še čelno trčil v službeno vozilo. Policistu in policistki je nevarnega voznika uspelo potegniti iz vozila.Med postopkom sta ugotovila, za koga gre: za 49-letnegaiz Bereče vasi pri Suhorju, ki so ga policisti prometniki že večkrat obravnavali zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov. Hudorovac, ki sliši na partizansko ime, nima niti vozniškega dovoljenja, tisti večer je vozil neregistriran in nezavarovan avto, na katerem je bila nameščena le prednja registrska tablica, napihal pa je kar 2,10 promila alkohola. Srečanje s policijo ga je močno razburilo, grozil jima je, da ju že pozna in da ne vesta, kdo je on, ter da bosta že videla, ko se bodo srečali v gozdu, pa zabrusil jima je, naj ga kar ubijeta, on pa bo ubil njiju.Policisti so potem avtomobil zasegli, Hudorovca pa pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, je pred dnevi sedel na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča. Če bi dejanje priznal, bi lahko sprejel ponudbo višjega državnega tožilca15 mesecev zapora, a krivde ni priznal. V preiskavi je celo trdil, da so policisti namerno trčili vanj. Je pa v priporu zaprosil za brezplačno pravno pomoč, tako da se na sodišču za dejanje, za katero obramba sicer ni obvezna, zagovarja z odvetnikom. Njegov zagovornikje opozoril, da se je Hudorovac zdravil pri psihiatru in jemal zdravila, hkrati pa je kritičnega dne užival tudi alkohol, zato je predlagal, da bi ga pregledal izvedenec, ki bi ocenil, ali je obdolženi v času dejanja imel v oblasti ravnanje in ali je razumel pomen svojih dejanj.Sicer pa je Slavko Hudorovac, oče 12 otrok, stari znanec policije, sodišč in zaporov. Njegov kazenski list je dolg kar 16 strani, med kaznivimi dejanji je največ premoženjskih, dvakrat pa je bil obsojen tudi za preprečitev uradnega dejanja uradni osebi. Ker torej krivde ni priznal, bo potrebno sojenje.