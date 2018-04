Petje pozitivno presenetil Venka

Aljaž Venko, že šestkratni članski državni prvak v boksu FOTO: Miha Šimnovec

LJUBLJANA – Ni jih bilo malo, ki so le debelo pogledali, ko so na državnem prvenstvu v boksu minuli konec tedna v Podčetrtku videli tudi. Najboljši slovenski kikboksar, ki se bori v najmočnejši svetovni organizaciji za obračune po pravilih K1, je dvoboje v Termah Olimia vzel kot zelo koristen trening pred prihajajočimi izzivi v Gloryju. V želji, da bi izpilil tehniko ročnih udarcev, se že nekaj časa izpopolnjuje tudi pri priznanem boksarskem strokovnjakuv ljubljanskem Tivoliju.Na državnem prvenstvu je 26-letni Metličan presenetil marsikoga, saj je dokazal, da se lahko bolj ali manj enakovredno kosa z našimi najboljšimi boksarji. Potem ko je v polfinalu kategorije do 75 kg premagal klubskega sotekmovalca, je v zaključnem obračunu po dostojnem odporu po točkah izgubil z branilcem lovorike. »Samo je taktično res izvrsten borec, ki ima zelo dober pregled nad dogajanjem v ringu, poleg tega je tudi telesno izjemno močan,« je o Petjetu dejal ptujski boksarski šampion, ki že debelo poldrugo leto kot trener bedi nad Venkom. Stari novi državni prvak v srednji kategoriji je prav tako zgolj z izbranimi besedami govoril o svojem nasprotniku v nedeljskem finalu. »Glede na to, da Samo po izobrazbi ni boksar, me je pozitivno presenetil. Ima poseben slog, drugačno se giblje in močno udarja, tako da sem se moral za zmago kar potruditi. Ne, borba še zdaleč ni bila lahka,« je priznal Venko in pripomnil, da je s svojim načinom boksanja prišel bolj do izraza v drugi polovici obračuna. S šestim naslovom članskega državnega prvaka je potrdil dobro pripravljenost pred bližnjim mednarodnim turnirjem za lovoriko beograjski zmagovalec (od 24. do 29. t. m.), njegov glavni letošnji cilj, kar zadeva olimpijski boks, pa bodo sredozemske igre v Tarragoni (med 22. junijem in 1. julijem), kjer si bo poskušal izbojevati kolajno, s katero bi podaljšal zaposlitev v Športni enoti Slovenske vojske. A ni skrivnost, da se že vse bolj spogleduje s prestopom v poklicni ring, zato mu je Zavec že januarja uredil priprave pri svojem nekdanjem klubu SES v Magdeburgu. »Spariral sem z Nemcem(10 zmag, brez poraza) in se prepričal, da bi že lahko boksal s profesionalci. Z menoj je bil zadovoljen tudi trener,« je 24-letni Konjičan še nakazal, da je le vprašanje časa, kdaj bo imel prvi poklicni dvoboj.