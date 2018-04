Otrokom iztrgali srce

Š GABRIEL PRIETO/NATIONAL GEOGRAPHIC Prizorišče najbolj obsežnega žrtvovanja v zgodovini.

LIMA – Arheologi so v Peruju odkrili prek 140 okostij otrok, ki so jih pred 550 leti domačini pobili v največjem obredu žrtvovanja, ne le v državi, ampak na svetu. Na istem kraju so našli še približno 200 okostij lam, ki naj bi jih prav tako žrtvovali bogovom. Da je šlo za žrtvovanje, so arheologi dognali po proučevanju okostij, saj si imeli vsi otroci polomljena rebra, ki so jim jih nato potegnili narazen in jim iz prsnega koša izpulili srce. Večina, bili so tako dečki kot deklice, je bilo starih med osem in 12 let, nekateri so jih ob smrti šteli tudi 14, najmlajša žrtev pa je bila stara komaj pet let. Po obredu so jih pokopali z glavami, obrnjenimi na zahod proti morju, lame, vse so bile mlajše od 18 mesecev, pa so obrnili v nasprotni smeri, z glavami proti Andom. Na območju so v strjenem blatu našli tudi več odlično ohranjenih stopinj, ki so nakazovale, da so otroke in lame pripeljali na kraj žrtvovanja tako s severa kot tudi z juga, vsi pa niso šli rade volje. Arheologi so odkrili tudi globoke brazde, ki nakazujejo, da so nekaj otrok, ki so se upirali, morali vleči.Ko so analizirali ostanke oblačil in vrvi v bližini, so arheologi ugotovili, da se je žrtvovanje zgodilo med letoma 1400 in 1450. Da se pod zemljo na severu Peruja skriva nekaj pomembnega, so jih že leta 2011 obvestili domačini, ki so naleteli na nekaj kosti, strokovnjaki pa so se nemudoma lotili dela. Obsežni izkop je trajal kar pet let, še nadaljnje leto so najdene reči analizirali v laboratorijih. Da so se okostja, oblačila in stopinje tako dobro ohranili vseh 550 let, gre zahvala blatu, ki je v času žrtvovanja prekrivalo območje.