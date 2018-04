Osumljen posilstva

GETTY IMAGES Catherine in Pippa sta si že od nekdaj zelo blizu. FOTO: Guliver/Getty Images

Letošnje leto bi moralo biti za britansko kraljevo družino eno najlepših, saj jo čakajo kar štirje srečni dogodki, dve poroki in dve rojstvi, a so se znova znašli v vrtincu škandalov. Tokrat se je vanje ujel tastsestre, ki so ga pred dnevi aretirali na pariškem letališču zaradi suma, da je najmanj dvakrat spolno zlorabil mladoletno osebo. Kaznivo dejanje naj bi se leta 1998 zgodilo na karibskem otoku St. Barts, ki mu mnogi pravijo kar igrišče bogatašev, saj lahko ti, tako pravijo domačini, tam počno, kar jih je volja, drugo iste vrste pa eno leto pozneje v Parizu.Policisti z otoka so takoj zanikali vsakršno vpletenost v aretacije in dodali, da o dogodkih ne vedo nič. »To je značilno za St. Barts. Ljudje tu poznajo mnoge skrivnosti bogatašev, ki obiskujejo otok, in jih dolgo držijo zase. Nikoli ne govorijo o njih, tudi če gre za kazniva dejanja,« je novinarjem povedal lokalni točaj. Ko so izvedeli za preiskave, so bili domačini menda šokirani, a so priznali, da zakoni za »te ljudi« tam ne obstajajo, zato se dogaja marsikaj. »Česa takega od multimilijonarjane bi pričakovala,« je dejala domačinka. Matthews je lastnik več hotelov na otoku St. Barts in ugleden nepremičninar. Njegova domnevna žrtev, ki je bila v času napada stara komaj 15 let, živi v Veliki Britaniji, lani pa je Matthewsa prijavila pariški policiji, pri primeru naj bi sodelovala tudi njena mama. Zakaj se je ženska za obisk policije in prijavo kaznivega dejanja odločila šele po 19 letih, ni znano. Štiriinsedemdesetletni Matthews očitke vseskozi odločno zavrača. Pippase je z njegovim sinomporočila lansko pomlad, sanjske poroke pa sta se udeležila tudi vojvoda in vojvodinja Cambriškaz otrokoma. Pippa in Kate sta si zelo blizu, nobena od njiju škandala še ni komentirala, v molk pa se je zavil tudi Pippin mož.