Omet odpada nad bankomatom

TRBOVLJE

Pazite, da na glavo kaj ne dobite! FOTO: Roman Turnšek

- TRBOVLJE – Da jih zaradi denarnega dviga, še zlasti previsokega, človek dobi po glavi, se lahko zgodi mimogrede. Lahko pa mu na glavo prileti tudi kaj drugega. In to dobesedno. Nevarnost preži v Trbovljah, pri tamkajšnji poslovalnici Nove Ljubljanske banke. Tam že nekaj časa visi obešeno obvestilo banke, na katerem piše, da odpada omet. Obvestilo, na katerem je tudi pripis Hvala za razumevanje, je nameščeno na vidnem mestu na levi strani bankomata. Na stopnišču, ki vodi do tja, sta tudi trakova, na katerih je prav tako pisno obvestilo Pozor, omet odpada! A ne gre za bankomat, ki bi bil zaprt in nedejaven zaradi omenjenega stanja, ampak ga ljudje vsak dan uporabljajo. Kljub številnim vidnim opozorilom in obvestilom, celo traku, bankomat deluje! Nameščen je v stavbi nekdanje Službe družbenega knjigovodstva (SDK), ki so jo pred leti združili z bančnim poslopjem v središču mesta. Objekt je z zunanje strani že nekaj časa zaprt za prehod in se vanj dostopa iz banke po notranji strani.Na stropu nad stopniščem, ki vodi k bankomatu in prek katerega sta napeljana dva trakova, je večja luknja. Zaradi odpadanja ometa so vidni zidaki, preostali strop nad stopnicami, bankomatom in vzporednim dovozom za dostop za invalide pa je posejan z lisami in madeži. Opozorila torej nikakor niso brez razloga, a občane bega nekaj drugega. Če je prostor nevaren, zakaj je ob napeljanem opozorilnem traku prost prehod? In zakaj bankomat kljub nevarnosti dela? Razmere, kakršne so, trajajo že predolgo. Se bodo uredile šele, ko bo namesto denarja iz bankomata s stropa priletel kakšen zidak?