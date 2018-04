Ogenj je izbruhnil v garaži

Cerklje na Gorenjskem

Hitro in učinkovito so posredovali. FOTO: PGD Cerklje na Gorenjskem

27 prostovoljnih gasilcev je šlo v nočno akcijo.

- CERKLJE NA GORENJSKEM – Nočni mir v Cerkljah na Gorenjskem so skalile sirene gasilskih vozil. Prostovoljni gasilci društev z Zgornjega Brnika in iz domačega kraja so hiteli v Trnovlje, novejši predel kraja blizu Letališča Jožeta Pučnika. Par minut čez eno so jim pozivniki, ki so jih sprožili v regijskem centru za obveščanje, sporočili, da je zagorelo v garaži stanovanjske hiše. V njej sta dve osebni vozili. »V akcijo nas je krenilo 27 prostovoljnih gasilcev,« je dejal vodja intervencije: »Preden smo prišli, smo bili obveščeni, da naj bi se požar začel v garaži, menda je bila nekakšna eksplozija.« Prostovoljni gasilci, ki so se v ozkem predelu učinkovito razporedili, so takoj napadli ogenj v notranjosti garaže. »Notranji napad je bil učinkovit in ni se razširil po objektu,« je dejal vodja intervencije: »Vozili, vsaj eno je popolnoma uničeno, tudi drugo je bilo videti precej poškodovano zaradi ognja, smo izvlekli na dvorišče. Pregledali smo objekt, stanovanjski deli niso poškodovani, so pa precej zadimljeni.«Naslednji dan so preiskovalci s Policijske uprave Kranj opravljali ogled poškodovanih vozil. Domači so bili precej neprijazno razpoloženi in za izjave nedostopni, o naboru njihovega besedišča, ko smo stali za policijskim trakom, pa ne bomo izgubljali besed. Po našem skromnem mnenju bi se lahko vsaj javno zahvalili posredovalcem, prostovoljnim gasilcem, ki so jim s hitro in strokovno usklajeno akcijo zagotovo ohranili streho nad glavo.