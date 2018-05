Oblak izstopa s kakovostjo

MADRID – Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo zaigral v svojem tretjem evropskem nogometnem klubskem finalu. Potem ko je v sezoni 2013/14 z Benfico že igral v finalu evropske lige in dve sezoni pozneje v finalu lige prvakov z Atleticom, bo 16. maja v Lyonu z madridskim klubom igral v novem finalu evropske lige in lovil svojo prvo lovoriko. Oblak je tudi v povratni polfinalni tekmi z Arsenalom (1:0; Diego Costa 45.+2) branil vso tekmo, žimničarji pa so si po neodločenem izidu 1:1 na uvodnem dvoboju v Londonu z zadetkom brazilskega Španca priigrali končni obračun za lovoriko. V finalu se bo Atletico pomeril z Olympiquom iz Marseilla, ki je na prvi tekmi Salzburg premagal z 2:0, v povratni tekmi v Avstriji sicer izgubil z 1:2 (Rolando 116.; Amadou Haidara 53., Bouna Sarr 65., avtogol; Haidara rdeči karton v 119. minuti), a zadetek francoskega kluba v podaljšku je bil dovolj za napredovanje. »Costa se je v Atletico vrnil zaradi večerov, kot je bil takšen. To moštvo potrebuje agresivnega napadalca, igralsko jeznega, in ravno takšen je Diego,« je svojega varovanca hvalil trener Diego Simeone, Atletico pa je izgubljenega sina Costo septembra za 57 milijonov evrov vrnil iz Chelseaja. Odkar je od leta 2012 trener Simeone, se je drugi največji madridski klub že četrtič uvrstil v finale evropskih pokalov. Argentinec je Atletico v sezoni 2011/12 po finalni zmagi nad Athleticom iz Bilbaa popeljal do naslova najboljšega v evropski ligi, a je nato v finalih lige prvakov v letih 2014 in 2016 izgubil z mestnim tekmecem Realom. »V uvodni polfinalni tekmi proti Arsenalu je bil naš vratar Oblak izvrsten, a to je ravno tisto, kar potrebujete ob takšnih velikih priložnostih. Potrebujete, da veliki igralci izstopijo s svojo kakovostjo, pa tudi moštvo je v Londonu stopilo na Oblakovo raven,« je še ocenil Atleticov strokovnjak. Trener Arsenala Arsène Wenger pa se po izpadu tako po koncu sezone po 22 letih od topničarjev ne bo častno poslovil s katero od lovorik oziroma z zagotovljenim mestom v ligi prvakov za naslednjo sezono. »Glede na priložnosti na obeh tekmah je najmanj, kar lahko rečemo, to, da smo zelo zafrustrirani. Odločitev o finalistu bi morala pasti že pri nas v Londonu,« je obžaloval Wenger. Od letošnjih finalistov je Atletico evropsko ligo, poleg 2012., osvojil še leta 2010, edina evropska lovorika Marseilla pa je naslov v ligi prvakov v sezoni 1992/93.