Ob poti okupirane Ljubljane podirali spomenike in lupili lubje

Teklo bo 2000 trojk

Že 62. Pohod ob žici, največjo rekreativno prireditev v Sloveniji, so v četrtek odprli malčki iz ljubljanskih vrtcev, sledili so jim šolarji in srednješolci, največja množica pa se bo na pot odpravila danes. Izhodišča 35-kilometrskega kroga so med osmimi kontrolnimi točkami, prijavnine ne bo. Rekreativne tekače čakata 12,5- ter 29-kilometrska razdalja, prijavljenih je skoraj 2000 trojk. Podroben program dogodka na www.pohod.si. Ž. Č.

34

kilometrov je bil dolg žičnati obroč okoli Ljubljane.

LJUBLJANA – Če Berlinčani ohranjajo spomin na zid, ki je v časih hladne vojne delil njihovo mesto, in na tisoče žrtev neuspelih prebegov, pri nas ne manjka ljudi, ki bi spomin na skoraj 1200 dni obkolitve Ljubljane z notranje strani najraje kar zadušili. Ali pa bi množične tekmovalne in rekreativne pohode ohranili, ne bi pa pretiravali z omenjanjem zgodovinskega ozadja zanje.Pot naj ostane Pot, Zeleni prstan in kar je še ideološko neopredeljenih poimenovanj, toda ne sme se pozabiti, kdaj in v kakšnih okoliščinah je Ljubljana postala z vseh strani zaprto in zastraženo mesto.Med drugo svetovno vojno je napad sil osi na Jugoslavijo že po nekaj dneh pripeljal do njenega vojaškega zloma in razdelitve med okupatorje. Italijani, ki so si po prvi svetovni vojni že prisvojili primorski del s Slovenci poseljenega ozemlja, so zasedli še osrednji del tedanje Dravske banovine in ga imenovali Provinzia di Lubiana, Ljubljanska pokrajina.Poskusi okupacijskih oblasti, da bi zadušile odpor in pretrgale povezave Ljubljane s partizanskimi skupinami v okolici, niso bili uspešni. Zato so februarja 1942 na ukaz komisarjain generalamesto obdale z bodečo žico in bunkerji ter svoje ukrepe potkrepili še s policijsko uro. Nekaj pozneje objavljena okupatorjeva uredba je grozila: »Proti osebam, ki bi poskušale priti v mesto ali oditi iz njega na drugih krajih, kot so našteti v 2. členu (t. i. bloki Brezovica, Dravlje, Št. Vid, Kleče, Ježica, Tomačevo, Hrastje, Zalog, Dobrunje, Studenec-Ig in Škofljica), se uporabi orožje, in sicer podnevi po enem samem pozivu, ponoči, tj. od 19. do 7. ure, pa brez poziva.«Tako je nastal 34 km dolg obroč, ki so ga Italijani še dograjevali. Izselili so več kot 40 hiš v neposredni bližini osem do 10 metrov širokega povsem očiščenega pasu vzdolž dva metra visoke žične ograde, ki jo je stražilo 1300 vojakov s 110 mitraljezi, 13 minometi in 12 topovi. Ljubljana je bila z žico in bunkerji obdana 1171 dni.Po italijanski kapitulaciji so pas utrdb do konca vojne s pridom uporabljali še tudi Nemci. Čez noč ga niso odstranili niti osvoboditelji, saj jim je prišel prav za obvladovanje položaja.