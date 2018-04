Novi Nokijin trojček

Enica z androidom go

Nadgrajena šestica

Nokia 7 plus se ponaša z dvooko kamero, nokia 6.1 ima minimalistično aluminijasto ohišje, nokia 1 pa je preprosto luštkana. Foto Staš Ivanc

Velika sedmica

Pa smo prejeli nove nokie! Ne vem točno, zakaj, a bil sem jih res vesel. Malce zaradi nostalgije, malce zaradi napovedi, ki smo jih slišali na Dunaju, malce pa tudi zato, ker so mi bile že lanske nokie 3, 5 in 6 precej simpatične, saj so za nizko ceno ponujale kar veliko v dovršeni obliki. Zdaj smo v roke dobili nove modele, in sicer nizkocenovno nokio 1 z operacijskim sistemom android go ter pripadnici srednjega razreda nokio 6.1 klasične oblike in nokio 7 plus z velikim, a ožjim trendovskim zaslonom. Šestica in sedmica spadata v Googlov program android one, kar pomeni, da gre za cenovno ugodna telefona, na katerih teče najnovejši android oreo.Enica je namenjena manj zahtevnim uporabnikom, ki pa vseeno od pametnega telefona pričakujejo podobne stvari kot drugi. To ji omogoča operacijski sistem android go – v bistvu gre za najnovejši android oreo 8.1, ki pa je prilagojen telefonom z manj spomina in slabotnejšim procesorjem. Olajšanih je tudi več Googlovih aplikacij, kot so gmail go, maps go, youtube go, tudi Googlov pomočnik (assistant) ima go različico, ne manjka pa niti facebook lite, tako da smo lahko brez skrbi, kar se tiče udejstvovanja na družabnih omrežjih. Seveda se da naložiti tudi običajne, polne aplikacije, ki pa zavzamejo več prostora in zahtevajo več procesorske moči. Zaslonček po diagonali meri 4,5 palca, glavna kamera ima 5 MP, prednja pa dva, kar je za cenovni razred pod sto evri povsem dovolj. Shrambe je le 8 GB, a se jo da povečati s spominsko kartico sd, če pa je ne potrebujemo, se da v telefon vtakniti dve kartici sim (nano in micro), pa še zadnjo stranico se da enostavno menjati. Kljub nizki ceni gre za 4G-telefon, ki obvlada tudi wifi in bluetooth brezžične povezave. Upravljanje male nokie je gladko, za kar se lahko zahvali androidu go, pa tudi neprezahtevne igrice, kot so subway surfers ali minions rush, znajo teči solidno, kar jo bo naredilo zanimivo za mlajše uporabnike. Edinole čas dobave še ni znan.V sredini maja bo k nam že priromala prenovljena nokia 6.1, znana tudi kot nokia 6 (2018). Že lanska šestica je bila prav posrečen telefon, ki je v bistvu imel le eno slabost – malce šibak procesor. Letošnji model ima vgrajen hitrejši Qualcommov spandragon 630, ki ga najdemo v številnih drugih srednjerazrednih telefonih, ter 3 in 32 GB delovnega in notranjega pomnilnika. Čitalnik prstnih odtisov so zelo dobrodošlo prestavili na hrbtno stran, glavna 16 MP-kamera pa je dobila nemško optiko Carl Zeiss, ki podnevi dela zelo dobre posnetke, ponoči pa so slike precej temne in zabrisane. Komur je bila všeč oblika lanske šestice, mu bo tudi nova 6.1, saj je ohišje še vedno iz brušenega aluminija, dobilo pa je šminkerske barvne obrobe.Zaslon ostaja 5,5-palčen in ima isto polno visoko ločljivost. Baterija brez težav zdrži ves dan in se hitro napolni prek novega vtiča usb c. Naložen je sveži in skoraj nepredelani android oreo 8.1, kar zagotavlja hitre Googlove nadgradnje in varnostne popravke. Cena naj bi se gibala pri 290 evrih, k nam pa naj bi prišel sredi maja.Tole pa je telefon, ob katerem se (spet) vprašaš, kaj pravzaprav sploh še ponujajo tisti ta najdražji telefoni. Zdaj ima vsak proizvajalec v svoji ponudbi odličnega srednjerazrednika, s katerim hodi v zelje tudi lastnim dražjim telefonom. In tale nokia res veliko ponuja: 6-palčni 18:9 zaslon, ki bi lahko svetil malce močneje, drugače pa ima lepe barve in kontraste, še malce močnejši procesor (kot nokia 6.1) snapdragon 660 z boljšim grafičnim čipovjem, 4 GB rama in 64 GB shrambe, glavni adut pa je dvooka 12 MP + 12 MP kamera z Zeissovo optiko in dvakratno optično povečavo, ki dela zelo dobre fotografije pri belem dnevu, pa tudi v temi se kar dobro znajde, le optični zoom neha delovati, ko je pretemno. Prednja kamera s kar 16 megapiksli dela solidne selfieje. Tako kot 6.1 tudi 7 plus obvlada 4K-video, pri čemer je pri ločljivosti 1080p tudi elektronsko stabiliziran. Tudi sedmica ima vtič usb c, baterija pa zdrži tudi dva dneva in pozna hitro polnjenje. Vizualno ni od muh, saj je aluminijasto ohišje obdelano s keramičnim premazom, obrobe pa so drugačne barve, kar telefonu daje precej eleganten videz. Nokia 7 plus se bo začela prodajati enkrat maja, maloprodajna cena pa je postavljena na 399 evrov.