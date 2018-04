Našli so ga: iz kliničnega centra z lisicami v pripor

Tri mesece se je zdravil v Ljubljani. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Iz kliničnega centra je šel takoj v pripor, od tam na sodišče, po sodbi pa je bil izpuščen. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

NOVO MESTO – Celih pet let sta bila zoper Hrvata, ki je kar nekaj časa živel v naši državi, tudi na Dolenjskem, tu je imel tudi partnerico, zaradi izsiljevanja razpisana evropski priporni nalog in mednarodna tiralica. A 53-letni gospod se je dolgo spretno izmikal prijetju.Novembra lani se je potikal po Ljubljani, ko mu je nenadoma postalo slabo. Opotekal se je, njegovo slabost pa so opazili mimoidoči in poklicali reševalce. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v klinični center, kjer je bil operiran, na zdravljenju pa je ostal kar tri mesece.A zavoljo schengenskega informacijskega sistema je tako, ne da bi vedel, padel v past takoj, ko so ga v bolnišnici vpisali na seznam bolnikov. Policisti so sicer počakali, da je bilo njegovo zdravljenje končano, potem pa so ga odpeljali naravnost v novomeške zapore, točneje v pripor. Tudi tam se očitno ni počutil najbolje, saj je shujšal kar za 25 kilogramov, sicer pa je možak, ki je v preiskavi povedal, da ima kar 18 otrok, že preživel tri srčne infarkte in tudi možgansko kap. A kljub temu je moral na sodišče, kazniva dejanja pa so resda stara, iz leta 2009 in 2011 oziroma 2012, a kar huda.Trije grehi so Inđića pripeljali pred roko pravice, v prvem ni deloval sam. Z njim naj bi bila tudi novomeška Romain, obravnava za slednja dva še ni razpisana, je pa Inđić dejanje priznal. Roma sta se tako večkrat spravila na., na avtobusni postaji v Novem mestu sta od njega zahtevala, da jima izroči 500 evrov. Hudorovac naj bi izza pasu potegnil večji nož, mu ga naslonil na vrat in mu grozil, da ga bo ubil, če denarja ne bo izročil, Miklič pa naj bi mu grozil, da ga bodo vsak dan pretepli, če jim ne bo dal denarja. Nekaj mesecev pozneje sta Roma znova napadla Sanela pred pošto sredi Novega mesta, večkrat sta ga klofutnila in zahtevala denar, Sanel pa jima je obljubil polovico zahtevanega zneska. Izsiljevalca sta mu naročila, da mora denar dati Inđiću, in mu zagrozila, da bo imel še večje probleme, če bo zadevo prijavil policiji. Sanel je Inđiću denar izročil pred osnovno šolo Grm v Novem mestu, a to ni zadostovalo, saj sta ga pozneje Roma znova napadla, da mora dati še 250 evrov, in mu grozila z nožem. Konec leta 2011 je Inđić pred enim od novomeških stanovanjskih blokov napadel Sanela in ga klofutnil po obrazu, a žrtev se mu je izmuznila in je grožnje prijavila policiji.Devet let je že minilo, odkar so morali policisti nekega februarskega jutra posredovati na Otočcu pred diskoteko Tango. Tam so obravnavali kršitev javnega reda in miru in zoper Inđića so odredili pridržanje. To je slednjega, ki je bil močno pijan, saj je vso noč popival po novomeških lokalih, tako razjezilo, da je začel tuliti na može v modrem, jih žalil in jim grozil, tudi da jih bo poklal. In ko sta ga dva poskušala vkleniti ter spraviti v marico, je enega namerno brcnil v glavo in ga poškodoval. V letu 2010 se je Inđić še z dvema novomeškima kolegoma lotil posla, vanj vložil tudi svoj denar, šlo naj bi za 25.000 evrov, a ker je projekt propadel, je želel Inđić svoj denar nazaj.Tako je enemu od partnerjev grozil, da mu bo polomil kolena in vrat, ter da ga bo odvlekel v gozd ter privezal na drevo in ga pustil, dokler ne bo dobil nazaj svojega vložka. Kolega mu je potem iz strahu po obrokih izročil desetino denarja. V eni od novomeških picerij je Inđić nekdanjega partnerja z rokama zagrabil za glavo in ga z nohti tako opraskal, da je zakrvavel, hkrati pa mu je zagrozil, da ga bo ubil. Ob naslednjih grožnjah po telefonu je žrtev o izsiljevanju obvestila policiste.Inđić je vse očitke iz treh obtožnic priznal in s tožilstvom že pred predobravnavnim narokom sklenil dogovor, ki mu je prinesel pogojno kazen. Pravzaprav je ta sporazum zanj še kako ugoden, saj je bil obsojen na enotno kazen dveh let zapora v preizkusni dobi petih let. Sodnicaje tako po razglasitvi sodbe tudi odpravila pripor.