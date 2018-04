Na svetu je še veliko privlačnih samskih princev

Hussein bo kmalu postal jordanski kralj.

Princ Harrykmalu ne bo več na trgu in ni jih malo, ki – čeprav niti sicer nikoli ne bi imele realnih možnosti postati njegova žena – objokujejo izgubo njegovega samskega stanu. V Veliki Britaniji so se v trgovinah celo pojavile majice z napisi Morala bi biti jaz.A brez panike, na svetu je še mnogo privlačnih princev, ki še vedno iščejo svojo boljšo polovico. Med mlajšimi je denimo 18-letni danski princ, ki je pred kratkim podpisal pogodbo z modno agencijo in se že sprehodil po modnih brveh. Vzdevka Lepi princ mu pač niso nadeli kar tako. Sedmi v vrsti za danski prestol sicer ne prejema dohodkov od danskega dvora, prav tako nima plemiškega naziva ali zemlje, a je dobra stran, da mu tudi ni treba opravljati uradnih kraljevih obveznosti ali se udeleževati uradnih dogodkov. Njegova babica je kraljica, krstni boter pa britanski princLeto več od Nikolaia šteje grški princ, ki je odrasel daleč od javnosti, v katero se je s pomočjo instagram profila vključil šele pred kratkim. In nemudoma je mladi princ s svojimi fotografijami, na katerih prevladujejo motivi z lova, pridobil na tisoče sledilcev. A, kot ga kličejo prijatelji, je princ le po nazivu, saj je Grčija monarhijo ukinila že leta 1974. Avgusta lani se je preselil v Združene države Amerike, kjer obiskuje priznano univerzo Georgetown.Še vedno svojo princeso išče tudi 23-letni jordanski prestolonaslednik. Na vlogo bodočega kralja ga je oče začel pripravljati takoj po diplomi leta 2016, že štiri leta prej pa se je z očetom začel udeleževati državniških in drugih sestankov, da bi dobil občutek, kaj pomeni biti kralj. Naziv najbolj seksapilnega plemiča si je prislužil brunejski princ, in to zaradi mnogo fotografij, ki jih objavlja na svojem profilu na instagramu in na katerih pozira zgoraj brez. Za njegovo zavidljivo postavo je zaslužen šport, saj je princ navdušen športnik. Obožuje danimo ameriški nogomet, polo, borilne veščine, potapljanje, badminton in smučanje. V Londonu je 26-letni Mateen študiral mednarodno politiko in lani diplomiral iz mednarodne diplomacije. Njegov oče, brunejski sultan, je eden najbogatejših ljudi na svetu, njegovo premoženje je ocenjeno na 16 milijard evrov.Starejša dekleta bodo raje pogledala za dubajskim princem šejkom. Pri 35 letih je sicer eden najstarejših še neporočenih članov kraljevih družin, a zato nič manj privlačen., kot ga kličejo prijatelji, ima impresiven profil na instagramu, na katerem s šestimi milijoni sledilcev rade volje deli svoje razkošno življenje ter ljubezen do živali in ekstremnih športov. Reviji Time in Forbes sta premoženje njegovega očeta ocenili na tri milijarde evrov. Za zelo prijetnega velja tudi leto dni mlajši ruski princ, neposredni potomec ruskih carjev. Princ, ljubkovalno znan kot, je Rusijo sicer prvič obiskal leta 1998, saj je odraščal v Londonu, zdaj pa živi na obali britanskega Sussexa, kjer dela kot umetnik. Najraje slika krajine, ki dosegajo visoke cene, tudi nad 6000 evrov, razstavlja pa po vsem svetu. Ima sina, a ta živi z mamo, s katero se je Rosti že pred časom razšel.