Mucka reševali gasilci in še gorski reševalci

Bistrica pri Tržiču

Poveljnik PGD Bistrica pri Tržiču Aleš Meglič je bil vesel, da so lahko pomagali domačemu ljubljenčku. FOTO: Boštjan Fon

12

metrov nad tlemi se je zaplezal.

- BISTRICA PRI TRŽIČU – Prejšnji teden so prostovoljni gasilci društva PGD Bistrica pri Tržiču prejeli nevsakdanji klic na pomoč. Prek centra za obveščanje iz Kranja so jim sporočili, da je v naselju Ročevnica, nedaleč stran od njihovega gasilskega doma, na drevo splezal mucek, ki ne zmore priti nazaj na varna tla. »Muc je bil okoli dvanajst metrov nad tlemi, in če bi narobe stopil in izgubil ravnotežje, bi padel na tla. To bi bilo zanj zagotovo usodno,« nam je povedal poveljnik PGD Bistrica pri Tržiču. Fantje so se do visokega hrasta odpeljali z vozilom z lestvijo, ko so bili pod drevesom, pa so spoznali, da si z lestvijo ne bodo mogli pomagati. »Mucek je visoko nad tlemi mijavkal, bil je prestrašen. Z lestvijo nismo mogli bližje k njemu, zato smo se odločili, da k intervenciji povabimo člane postaje GRS Tržič. S pomočjo vrvne tehnike jepočasi plezal proti koncu krošnje drevesa, kjer je bila žival.«»Ko se je že dodobra prestrašen mucek zavedal, da se mu približuje človek, je začel begati po vejah, ki so mu bile še v oporo. Za nekaj časa sem se mu prenehal približevati z upanjem, da se bo umiril,« je dejal Belhar. Ko je spet šel proti njemu, je muc znova postal nemiren. Strah se mu je dodobra zavlekel v kosti. Zanj je bil neznanec, čeprav je imel dober namen, le še dodatna nevarnost. Posredovalci na na tleh so se zato dogovorili, da bodo poskusili drugače rešiti domačega ljubljenčka. V krošnjo so Belharju s pomočjo vrvi poslali ročno žago. »Gorski reševalec se je po pregledu položaja vej odločil in zažagal eno od njih, ki se je nato s težo naslonila na drugo nekaj nižje, in druga nato še na eno pod njo. Tako je ustvaril naravno pot proti tlom,« pove poveljnik PGD Bistrica pri Tržiču in nadaljuje: »Žival je hitro prepoznala odprto pot navzdol in se začela spuščati. Ko se je zavedal, da so tla za mačje sposobnosti že dovolj blizu, se je mucek odločil za skok proti tlom. Pristal je in jo z vsemi štirimi ucvrl proti domu v bližini.«Prostovoljni gasilci in gorski reševalci so pospravili opremo ter se vrnili v svoje prostore. »Čeprav se bo zdelo morda čudno, a smo bili konec koncev vsi zadovoljni po taki nenavadni intervenciji,« so nam povedali pred svojim domom simpatični prostovoljni gasilci iz Bistrice pri Tržiču, ki se ob torkih zvečer zberejo in pokramljajo. »Mucku smo skupaj z gorskimi reševalci omogočili varno pot nazaj na tla in upamo, da ga v prihodnje ne bo spet premamila želja po plezanju po drevju. Sestopanja ni prav vešč.«