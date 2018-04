Morilec dobil 20 let in se za vedno poslovil

»Kako dolgo bom še noter?«

Drama se je dogajala v Kettejevi ulici v Mariboru, kjer je imel obtoženi stanovanje.

En sam vbod

Jožetu Juriču so se po izreku kazni tresle roke.

Policisti so našli tudi morilsko orožje. FOTOgrafije: Aleš Andlovič

32

centimetrov je bil dolg morilski nož, usoden pa samo en vbod.

 Glede na to, kar ste napisali ženi, niste pričakovali oprostilne sodbe.

MARIBOR – »To ni moj nož. Moj ni imel zob na rezilu. Lahko gremo pogledat v stanovanje, ampak to ni moj nož,« je včeraj ob razglasitvi sodbe trdil 75-letni, potem ko ga je sodni senat zaradi umora njegovega 30 let mlajšega prijateljaobsodil na dolgo zaporno kazen.Včerajšnja obravnava se je nadaljevala s poslušanjem klicev na operativno-komunikacijski center mariborske policije in na klicno številko reševalcev. Soseda Jožeta Juričaje s tresočim se glasom najprej razlagala reševalcem: »Mislim, da je mrtev. Ima odprte oči in usta, a ne diha. Stepel se je s sosedom, pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo.« Po naročilu dispečerja je stopila do Nedižavca in ga začela oživljati. Toda tragičnega dne pomoči za Zdravka, ki naj bi večkrat po pričevanju sosedov prespal pri prijatelju, ni bilo. Po oceni patologaje 45-letni Zdravko Nedižavec najpozneje pol ure po usodni vbodni rani umrl.Da je imel obtoženi Jože Jurič težave s čezmernim pitjem alkohola, so domala vse zaslišane priče povedale v en glas. Tudi prepirljiv in agresiven naj bi bil, kar potrjujejo plačilni nalogi, ki so jih zoper njega spisali mariborski in raški policisti.Toda upokojenec je še vedno vztrajal: »Ne vem, kaj naj rečem. Tega nisem naredil. Drugega nimam dodati.« Toda iz kazenske evidence je bilo razvidno, da je Jožeta Juriča okrajno sodišče v Mariboru januarja lani obsodilo na štiri mesece zapora. Vzrok? Povzročitev lahke telesne poškodbe in grožnje. Ker doslej ni imel podobnih prestopkov, mu je sodnica izrekla pogojno obsodbo, a mu naložila tudi enoletno poskusno dobo. Ta bi se iztekla februarja letos, če se ne bi prej zgodil nesrečni 18. december 2017.Obtožnica, ki jo je zastopala tožilka, ga bremeni umora na zahrbten način. Morilec naj bi se Zdravku Nedižavcu približal s hrbta in ga umoril z enim samim vbodom naravnost v srce. Kolaričeva je menila, da je primerna kazen za tovrstno dejanje 23 let zapora.»Olajševalna okoliščina je le ta, da je to storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Oteževalna pa vsekakor, da je bil obtoženi že obsojen, četudi na pogojno kazen. A kot kaže, sankcija opomnilne narave nanj ni vplivala.« Povsem drugačnega mnenja je bil zagovornik obtoženega, odvetnik: »Obtožbi ni uspelo dokazati, da je to dejanje storil obtoženi. Če pa je to storil obtoženi, je bila to posledica prepira, ki sta ga imela s pokojnim, in s tem ne gre za dejanje, storjeno na zahrbten način. Predlagam, da se obtoženega oprosti in se odpravi pripor.«Še preden pa je senat sprejel odločitev, je Jože Jurič sodniciv roko potisnil list belega papirja. Bilo je pismo, ki ga je napisal svoji ženi: »To pismo je za tebe, da veš, da nisem storil tega, kar pišejo. Vedi, da nisem storilec tega dejanja, četudi bo sodišče reklo, da sem storilec. To poslovilno pismo je za tebe in(hčerka, op. p.), da bosta vedeli, kako je na stvari. To je moje zadnje. V petek me ne bo več.« Na vprašanje, kaj je želel povedati z zadnjim stavkom, obtoženi Jurič ni imel pravega odgovora, vsem v dvorani pa je bilo jasno, da ga misli nesejo k temu, da bi dvignil roko nase.Senat je manj kot uro sedel pred dokazi na mizi in že sprejel odločitev: 20 let zapora za umor. Sodnica Barbara Nerat pa ni mogla mimo pogojne obsodbe, ki jo je preklicala in dvajsetletni naložila še dodatne tri mesece zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in grožnje. Med obrazložitvijo pa je Neratova dejala: »Glede na to, kar ste napisali ženi, niste pričakovali oprostilne sodbe. Senat je po tehtanju dokazov prišel do spoznanja, da ste bili vi tisti, ki ste zabodli prijatelja Zdravka Nedižavca.« »Nisem!« se je skoraj s krikom branil obtoženi Jože Jurič. Na prigovarjanje se je vendarle umiril, a po obrazložitvi sodbe sodnico kar nekoliko zmedeno vprašal: »Kako dolgo bom še tukaj notri?« Kot da ne bi razumel, da bo večji del dni, ki so mu še ostali v življenju, preživel za zapahi.