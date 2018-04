Mladoletnika naj bi omamila in zlorabila

Zaslovela je kot zapeljivka Lexi v žajfnici Melrose Place.

Največjo slavo ji je prinesel lik zapeljive Lexi v ameriški žajfnici Melrose Place. No, očitno je bilata vloga več kot pisana na kožo, saj naj bi tudi v resničnosti brezsramno zapeljevala mladoletne. In to s pomočjo alkohola in drog ter kljub temu da njenega plena ni skominalo po mesenih radostih. Njena žrtev naj bi bil, ki trdi, da se je igralka nanj spravila pred 20 leti, ko jih je sam štel komaj 16. Igralkin sostorilec v domnevni spolni zlorabi je vizažistAnthony je zaradi tega še danes duševno in čustveno prizadet. Ne ve, ali ga privlačijo ženske, moški ali morda oba spola, se razbere iz obtožnice, v kateri Anthony od Jamie zahteva vrtoglavih 250 milijonov. Ti naj bi mu vsaj malce olajšali čustveno bolečino, s katero živi že leta.Pisalo se je leto 1998. Zvezdnica, tedaj na valu slave, se je uspeh serije Melrose Place odločila proslaviti s hišno zabavo, na katero je na željo Pica, ki se je malce zagledal v prijateljevega mladoletnega brata, povabila tudi Anthonyja. Očitno je 16-letnik očaral tudi desetletje starejšo rdečelasko, ki mu je hitro natočila kozarec alkohola. In nato drugega in tretjega, po treh urah klepeta pa ga povabila v svojo spalnico. Kjer se je razvrat šele začel.»Vzemi, zaradi tega boš postal vzburjen in potreben,« naj bi dejala mladeniču in mu pred nos pomolila vrečko z metamfetaminom. A čeprav je fant ponujeno zavrnil in jo prosil za tableto proti slabemu počutju, se mu je hitro posvetilo, da je bila tudi ta tableta prepojena s tako imenovanim kristalnim metom. Postal je omotičen in spolno vzburjen, kar sta Jamie in Pico izkoristila. Igralka naj bi se problekla v kostum zapeljive mačkice, začela Anthonyja poljubljati in slačiti, nato se ji je pridružil Pico. Jamie in Philipe naj bi se mladeniča lotila oralno, nato naj bi ga vpletla še v seksualni trojček. Enkrat, dvakrat, večkrat. Pri čemer ju ni motilo, da omamljeni fant ni mogel ne privoliti ne zavrniti spolnosti.Ni bilo dovolj, da sta ga zadrogirala in izkoristila. Vmešal naj bi se tudi Oliverjev brat in ga posnel med seksom s tedaj 26 let staro zvezdnico. »Zaradi vsega ima nepopravljive posledice, uničeno življenje, zato se je zatekel k alkoholu,« še piše v obtožnici. Anthony še trdi, da ni edini, ki ga je Lunerjeva v preteklosti zadrogirala in nato spolno napadla.Obtožbe so hude, toda igralkin predstavnik je že izjavil, da so izmišljene in da gre le za poskus izsiljevanja, kar naj bi dokazovalo dejstvo, da je Anthony v zadnjih osmih letih vložil kar nesmiselnih 27 tožb. Pojasnil je, da jih je brez njegove vednosti vlagal njegov starejši brat.