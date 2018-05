Marquez se ne bi branil Doviziosa

LJUBLJANA – Najhitrejši cestnohitrostni motoristi se bodo po dirkah v Katarju, Argentini in ZDA jutri (s startom ob 14. uri) prvič letos za točke svetovnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP potegovali v Evropi. Že po tradiciji bo uvodno preizkušnjo sezone na stari celini gostil Jerez, kjer so lani številni gledalci bučno proslavili trojno zmago domačih asov, potem ko se je pred rojakoma Marcom Marquezom (Honda) in Jorgejem Lorenzom (Ducati) prvega mesta veselil Dani Pedrosa (Honda). Za trojico Špancev je tedaj v cilj pridrvel Francoz Johann Zarco (Yamaha Tech3), ki je predvčerajšnjim presenetil z novico, da se bo po koncu sezone preselil k moštvu KTM, z vodstvom katerega je podpisal dveletno pogodbo. Zanimivo, da je prej zavrnil ponudbo odgovornih pri Hondi. »Za slehernega dirkača je seveda nekaj prav posebnega, če si te zaželijo pri Hondi, toda način, kako so me v svoje vrste vabili Avstrijci, je bil res neverjeten. Za nameček sem se na lastne oči prepričal, koliko KTM vlaga v motošport, zato verjamem, da bom imel pri novi ekipi fantastično prihodnost. Ne dvomim, da lahko skupaj dosežemo velikanske uspehe,« je ob prihodu v Jerez razkril Zarco, najboljši novinec lanske sezone v motoGP. Odločitev Avstrijcev, da so v svoje vrste zvabili 27-letnega Francoza, je, zanimivo, podprl tudi Marquez. Želi si hitrega sotekmovalca »Slišal sem, da so pri Hondi razmišljali o Johannu, ker je hiter in ker je povrhu že večkrat dokazal, da se še razvija,« je zaupal 25-letni Španec in pristavil, da bo KTM z Zarcom dobil zelo konkurenčnega dirkača za svoj projekt v motoGP. Ko je beseda nanesla na njegovega naslednjega moštvenega sotekmovalca (Pedrosi se namreč izteka pogodba), je poudaril, da si predvsem želi imeti ob sebi močnega tekmeca. »Če me že sprašujete po tem, sta od vseh, ki sta ta čas še na voljo in v mojih očeh tudi hitra, le še Dani Pedrosa in Andrea Dovizioso,« je branilec naslova svetovnega prvaka namignil, koga bi rad videl na drugi hondi. Da se v zakulisju očitno res nekaj plete med Japonci in Doviziosom, je mogoče soditi tudi po tem, da 32-letni Italijan, ki v skupni razvrstitvi vodi s pičlo točko naskoka pred Marquezom, še ni podaljšal sodelovanja z vodstvom Ducatija. »Ker glede tega ni še nič novega, ni prav nobenega razloga, da bi razpredali o tem,« je odmahnil z roko Dovizioso in priznal, da se še sam čudi, ker je kljub nekoliko slabšim dosežkom v Argentini (6.) in ZDA (5.) še vedno na vrhu točkovanja. »Že vnaprej smo vedeli, da stezi v Las Termasu in Austinu ne bosta ustrezali ducatiju, zato sem na njiju poskušal izvleči največ, kolikor sem lahko. Če se zdaj ozrem nazaj, sta bila moja tamkajšnja rezultata kar dobra, če pa se bomo želeli boriti za lovoriko, bomo morali izboljšati motor in postati hitrejši,« si je DesmoDovi zaželel nadaljnjih izboljšav na svojem jeklenem konjičku, s katerim bi rad kakopak ostal v skupnem vodstvu vse do konca prvenstva.