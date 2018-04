Le zdrava sadika bo dala dober pridelek

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Optimalna velikost je odvisna tudi od sorte. FOTO: Guliver/Thinkstock

Najpomembnejše korenine

GETTY IMAGES Najpomemnejše so korenine. FOTO: Guliver/Thinkstock

Za vrtnarje, ki sadik ne vzgajajo sami, vrtnarije ponujajo sadike za skoraj vse rastline, ki jih je možno vzgajati pri nas. Preden se odpravimo po nakupih, pripravimo seznam, kaj potrebujemo, torej katere rastline in koliko. Tega se držimo, da nam na vrtu ne bo zmanjkalo prostora. Gneča na gredah ni dobra, poleg tega pa vemo, da pri večjih količinah sadik nakup ne bo prav poceni.Pri izbiri bodimo pozorni na njihovo kakovost, saj le dobre sadike zagotavljajo zdrave rastline in dober pridelek. Zato temeljito proučimo zlasti koreninski sistem, višino rastlin in število listov.Za koreninski sistem velja, da mora biti dobro razvit in čvrst. Korenine morajo biti bele, če so rumene ali celo rjave, pomeni, da je sadika že stara in od nje ne moremo pričakovati najboljšega pridelka. Zlasti to velja za kapusnice. Povedati je treba, da je videz oziroma kakovost korenin bolj pomemben od nadzemnega dela rastline. Lepo listje mlade rastline nas hitro zavede, ampak nič ne pomaga, če so korenine slabe.Seveda se moramo naučiti izbirati tudi po listju, katerega videz je odvisen tudi od sorte rastline. Poglejmo primer paprike. Rumene imajo zelo svetlo zelene liste, zelene pa temno zelene, kar nas lahko vodi v zmotno prepričanje, da so paprike s temno zelenimi listi boljše od tistih s svetlo zelenimi. To je seveda daleč od resnice, saj je barva listov sortna lastnost rastline. Tretje, kar moramo gledati pri izbiri sadik, je njihova višina. Mnogi so prepričani, da je najbolje izbrati čim višje, zlasti radi kupujemo velike paradižnike in paprike, vendar to ne velja, celo nasprotno: bolje je presajati manjše kot večje sadike. Seveda je primerna velikost odvisna od sorte, zato je še vedno najbolj pomembno, v kakšnem stanju so korenine. Poiskali smo nekaj splošnih pravil, kakšna naj bi bila idealna sadika. Paprika naj ima ob presajanju 6–8 listov, sadika naj bo visoka 16–18 cm. Paradižnik naj ima ob presajanju 6–8 listov, sadika naj bo visoka 12–14 cm. Kumare naj imajo ob presajanju 2–3 liste, sadike pa visoke 10–12 cm. Bučke naj imajo ob presajanju 2–3 liste, višina sadike naj bo 10–12 cm. Ne glede na vse napotke poiščimo vrtnarijo, kjer nam bodo korektno in pošteno svetovali pri izboru.