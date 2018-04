Kopitar: Vsi na istem čolnu, vsi si želimo glavno nagrado

Voz vlečejo v pravo smer

92

točk je novi osebni rekord Anžeta Kopitarja v rednem delu NHL.

LJUBLJANA – Onstran Atlantika se bo danes ponoči začela težko pričakovana končnica v najmočnejši hokejski ligi na svetu –​ NHL. Potem ko so Los Angeles Kings s kapetanomna čelu prejšnjo sezono končali že po rednem delu tekmovanja, so se v tej spet prebili med najboljših šestnajst moštev. Z 98 točkami so bili četrti v pacifiški diviziji, v uvodnem krogu Stanleyjevega pokala na štiri zmage pa bodo kralji (prvič že jutri ob 4. uri po srednjeevropskem času) prekrižali palice s presenetljivimi zmagovalci omenjene skupine Vegas Golden Knights (109 točk). Če upoštevamo, da so zlate viteze ustanovili in sestavili šele lani, so s svojimi predstavami tako rekoč prekosili same sebe. Najboljši mož ekipe iz Las Vegasa je 25-letni Šved(43 golov, 35 podaj), prvo ime zasedbe iz Los Angelesa pa je Kopitar, za katerim je doslej najboljši redni del v NHL. Zbral je namreč kar 92 točk (35 golov, 57 podaj), kar je njegov novi osebni rekord. Na lestvici najučinkovitejših strelcev in podajalcev je slovenski as pristal na visokem sedmem mestu. »Sezona, v kateri se je veliko stvari odvilo po mojih željah, je bila res super. Že priprave nanjo so bile zelo uspešne, imel sem dobro poletje in tudi začetek je bil sijajen. Ko se enkrat počutiš samozavestnejšega, je vse skupaj veliko lažje. A zdaj se bo obrnil list in začela pisati nova zgodba,« se je 30-letni Hrušičan ozrl k dvoboju z zlatimi vitezi, s katerimi so se v tej sezoni pomerili že štirikrat.Potem ko so kralji prvi medsebojni srečanji izgubili (19. novembra v gosteh z 2:4 in 28. decembra doma z 2:3 po podaljšku), so preostali dve konec februarja odločili v svojo korist, pred svojimi navijači s 3:2 po podaljšku in v Las Vegasu s 4:1. »Tisti zmagi sta bili za nas izjemno pomembni. Takrat smo namreč nihali med uvrstitvijo in neuvrstitvijo v končnico. Osvojene štiri točke so nam dale dodaten zagon. Upam, da se tudi vitezi spomnijo tistih dveh tekem. Mi se ju zagotovo, iz njiju bomo črpali potrebno energijo,« je poudaril Kopitar, ki verjame, da lahko s soigralci po letih 2012 in 2014 spet osvojijo Stanleyjev pokal, pri čemer največ stavi na moštveni duh. »Jedro ekipe je enako, kar pomeni, da že imamo izkušnje. Sestavine so torej prave,je po mojem mnenju še vedno najboljši vratar na svetu,pa z naskokom najboljši branilec v NHL. Tudi napadalci smo imeli boljše leto kot v preteklosti in skupaj bomo voz povlekli v pravo smer,« je optimističen najboljši slovenski hokejist, eden od vročih kandidatov za lovoriko hart, ki jo prejme najkoristnejši igralec v rednem delu. »Če sem iskren, je to zame še dodatna spodbuda, kajti prej me nikoli niso omenjali kot kandidata za to nagrado. Seveda je to lepo priznanje, vendar pa se ve, da ne igramo za posamične lovorike. S soigralci smo na istem čolnu in prav vsi si želimo glavno nagrado,« je dal Kopitar jasno vedeti, kam meri – na vrh oziroma na Stanleyjev pokal.