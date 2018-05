Ko vas vesolje pocuka za rokav

Sporočila vesolja

Če si želite duhovni nasvet, lahko odprete knjigo na poljubnem mestu in preberete, kaj vam sporoča vesolje.

Ponavljajoče se številke vas morda poskušajo opozoriti na pomembne datume in obdobja.

Vsak dan prejemamo znamenja, a nanje nismo pozorni, jih ne prepoznamo ali ne razumemo. Zato se nam zdi, da je naše življenje samo v naših rokah ter da nas nihče ne podpira, kaj šele vodi. Toda v resnici nas vesolje – oziroma angeli, naši duhovni vodniki ali bog – nikoli ne pušča na cedilu. Še več, če gremo v napačno smer ali rinemo v nesrečo ter se pri tem ne zmenimo za njihovo opozorilo prvič, se bodo sporočila ponavljala in postajala vedno bolj očitna. Še vedno pa je seveda odvisno od naše svobodne volje, ali jih bomo upoštevali ali ne in sledili duhovnemu vodstvu.Pojavi, ki jih označujemo za naključja, to vendarle niso. Lahko denimo srečate nekoga, o komer ste razmišljali, pa ga že leta niste videli, ker vam mora predati sporočilo ali vam lahko pomaga pri projektu, s katerim se trenutno ukvarjate. Ali pa se dogodki naključno odvrtijo tako, da vas vse vesolje vodi v določeno smer, lahko tudi konkretno na določen kraj, kjer morate biti. Včasih imate občutek, da sta vam prav ta »naključna« pot ali srečanje spremenila življenje.Sanje pogosto prinašajo sporočila, izražena v simbolih. Če ste na primer na življenjski prelomnici in se bojite narediti spremembo, recimo sanjate, da padate s pečine in ne veste, kaj vas čaka spodaj. Če ste pred zaključkom novega projekta, lahko sanjate, da rojevate. Nočne more so znak ujetosti v situacije, strahov in notranje stiske. Besedila in napisi, se zdi, vas osebno nagovarjajo. Ponavljajo se določene besede ali besedne zveze, ki opisujejo vaše trenutno razpoloženje ali situacijo.Tudi fizični simptomi so lahko sporočila – bolečine v hrbtu kot znak, da nosite na sebi težo sveta, v kolenih, da se bojite premakniti naprej, v zapestjih, da se nečesa krčevito oklepate in ne znate spustiti, v glavi, da preveč premišljujete, v želodcu, da nečesa ne morete prebaviti … Če se vam zdi nekaj občutno težje, kot bi moralo biti, je morda to znak, da ste na napačni poti. Ko ste v toku, se namreč stvari odvijajo brez truda. To je lahko pogosto vaš kompas, ali je pametneje vztrajati ali spremeniti smer ali način delovanja.Sporočila lahko dobite tudi v meditaciji. Morda slišite glas, vas prešine določena misel, tudi občutek, da nekaj preprosto veste, ali pa samo posamezna beseda prinaša nasvet in vodilo. Intuitivni občutki ali slutnje postajajo pogostejši, ko ste pozorni nanje in jih začnete upoštevati. Pred pomembnimi odločitvami se vprašajte, kakšen občutek imate o določeni zadevi. Občutek notranjega vedenja, čeprav se zdi določena zadeva nora, neizvedljiva ali nepredstavljiva. Če v sebi veste, da bo uspela in bo vse v redu, se vedno izkaže, da tako tudi bo. Samo dvom je tisto, kar vas ovira. Sporočila pesmi, ki se nenehno ponavljajo. Lahko gre za naslov, refren ali besedilo v celoti, ki se zdi, kot da bi bilo napisano posebej za vas.