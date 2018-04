Isti pogrebnik ga je rešil smrti in pokopal

Žalostni sprevod. FOTO: Dejan Javornik

Zagledal ga je v jarku

Ivan Vrbnjak, nekdanji radgonski pogrebnik, ki je podjetje predal hčerki Lidiji, se spominja dogodka izpred 23 let, kot bi bilo včeraj. »Bila je že močna tema, ko sem se s kombijem vračal iz Ljubljane. In blizu doma, v Spodnji Ščavnici, se mi je na levi strani zazdelo, kot da nekdo leži v jarku. Odpeljal sem naprej, se obrnil in prišel na mesto, kjer je fant ležal. Videl sem, da je še živ, in ga obrnil na bok. Hitro sem poklical reševalce in mu pomagal, kolikor se je pač dalo. Reševalci so kmalu prišli in pozneje sem slišal, da so zdravniki ugotovili, da bi lahko umrl, če ga ne bi obrnil na hrbet in mu dal prve pomoči. V tem času se je na kraj dogodka vrnil povzročitelj nesreče oz. drugi udeleženec. Bilo je pač srečno naključje, da sem se pripeljal mimo,« nam je včeraj povedal Vrbnjak in dodal, da se je pozneje, na nekem srečanju invalidov v Zgornjem Konjišču, srečal s Kocbekom. »Njegova mama me je poznala in naju je predstavila. Oba sta se mi zahvalila, čeprav mislim, da nisem storil ničesar, česar tudi drugi ne bi,« je dodal Ivan, ki ga je Bogdanova smrt zelo razžalostila.

25 let je bil star Bogdan, ko se je ponesrečil.

RADVENCI – Marsikdo pritrjuje tistim, ki menijo, da nam je usoda spisana že pred rojstvom. Ta je nemara spisala tudi zgodbo moškega, ki ga je zanesljive smrti rešil nekdanji koncesionar za pogrebniške storitve v občini Gornja Radgona,, včeraj pa ga je morala pokopati njegova naslednica, hčerka. Isto podjetje, torej.Na pokopališču v Negovi, kjer že več kot četrt stoletja počiva tudi znani dobrotnik, so namreč včeraj k večnemu počitku položili 48-letnega, ki so ga poznali kot, iz Radvencev, streljaj od Negove v Slovenskih goricah. O njem so mnogi z radgonskega območja in iz vse Slovenije slišali veliko, pisali smo tudi v Slovenskih novicah.