Igralka s svojim komikom prvič na rdeči preprogi

FAYESVISION/WENN.COM Na svetovni premieri drugega dela Maščevalcev s svojim komikom FOTO: Guliver/Cover Images

Bradati Colin jo bo preganjal. FOTO: Ellen

Ena najbolj poželjivih igralkje nedavno obiskala pogovorno oddajo The Ellen DeGeneres Show, voditeljica pa jo je presenetila s fotografijo njenega novega partnerja. Spomnimo, da se je lep čas šušljalo, da je 33-letno zvezdnico prevzel šarm 35-letnega komika in zvezdnika priljubljene ameriške oddaje Saturday night live, ki vsakič gosti enega zvezdnika.Colin v njej zvodi komičen pregled aktualnih novic, imenovan Weekend Update, kjer brez dlake na jeziku komentira aktualne politične dogodke in druge bizarnosti, ki so se odvijale po svetu. Njuna afera naj bi se začela na zabavi po oddaji, v kateri je gostovala Scarlett. Ljudje so jo nato pogosto videvali na snemanjih oddaj, večkrat je tudi nastopila v manjših vlogah. No, minuli ponedeljek pa sta se končno prvič pojavila skupaj na rdeči preprogi in potrdila razmerje. To se je zgodilo na premieri novega filma o Maščevalcih z naslovom Brezmejna vojna, ki je v četrtek prišel tudi v slovenske kinematografe. Gostjo je 60-letnavprašala, kdo je njen najljubši voditelj v oddaji Saturday night live. »No, to ni težko odgovoriti. Sem pač Colinova fenica, to moram reči,« se je nasmehnila Scarlett. Sledilo je presenečenje, saj ji je Ellen pokazala staro fotografijo, na kateri je Colin bradat mladenič. »Sprva sem pomislila, da je našemljen. Morda pa v resnici hodi takšen naokoli. Si to videla?« jo je zbodla. »No, moram priznati, da se mi je ta podoba vžgala v spomin. Oh, ne! Tega ne bom mogla nikoli pozabiti,« se je šalila Scarlett. Seveda je bil na rdeči preprogi gladko pobrit.O zanimivih razkritjih je Scarlett priznala, da je njena triletna hčiprepričana, da je njena mama prava superjunakinja Črna vdova. »Če jo vprašate, s čim se preživljam, bo rekla, da je mamica superjunakinja. Enkrat sem ji rekla, da moram v službo, pa me je vprašala, s kom se bom borila.« S premiero drugega dela Maščevalcev je prišel tudi datum izdaje tretjega nadaljevanja. Ta bo velika platna osvetlil 3. maja prihodnje leto.