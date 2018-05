Hrvaške kuharske kape razdeljene

Vodnik je izpostavil 100 najboljših restavracij, 100 vin in 50 tako imenovanih pop lokalov.

Toliko hrvaških kuharskih mojstrov, ki so se jim pridružila slavna imena iz tujine – častna gosta gala večerje sta bila francoski chef, ki mu je Gault & Millau dodelil največ, pet kuharskih kap, in najboljša kuharica sveta,iz slovenske Hiše Franko –, že dolgo ni bilo na kupu. Čutiti je bilo neverjetno strast in predanost, ki bi ju človek lahko kar rezal, atmosfera pa je bila kljub napetosti, kdo se bo znašel v novem hrvaškem kulinaričnem vodniku Gault & Millau 2018, sproščena. V novem vodniku, ki izpostavlja sto restavracij, sto vin in 50 tako imenovanih pop lokalov (bistroji, vinski bari, slaščičarne …) je tako kar nekaj imen, ki jih vsi tisti, ki dopustujete na Hrvaškem ali spremljate njihovo gastronomsko sceno, poznate.Hrvaški Gault & Millau je za najboljši restavraciji razglasil šibeniški Pelegrini in rovinjski Monte. Nagrada za chefa prihodnosti je romala v roke, glavne kuharske mojstrice v zagrebškem hotelu Esplanade. Ganjenosti ni mogla skriti, še posebno ker je bila to njena prva odmevna nagrada v karieri. Mlada talenta sta postalaiz splitske restavracije Artičok in, chef kvarnerske restavracije Draga di Lovrana.iz međimurske Male hiže se je veselil naslova chefa tradicijske kuhinje, najboljši pop lokal pa je po mnenju hrvaških kulinaričnih inšpektorjev splitska slaščičarna O'š kolač. Posebno nagrado je prispeval Mastercard, ki želi na ta način pospeševati plačevanje s karticami v turističnih objektih oziroma lokalih (mnogi turisti so se namreč pritoževali, da gostinci ne sprejemajo kartic) – osvojila sta jo zadarska Foša in zagrebški bistro Otto & Frank. Nagrado, ki so jo vsi najbolj nestrpno pričakovali, pa je kot chef leta dobiliz murterske konobe Boba.Direktorica Gault & Millau Hrvaškani mogla skriti zadovoljstva, da so kuharski mojstri z navdušenjem pospremili prvo izdajo kulinaričnega vodnika. In kako je v Sloveniji? Naši inšpektorji že ocenjujejo lokale, direktorica Gault & Millau Slovenijapa izdajo slovenskega vodnika za leto 2019 napoveduje za november letos. Gault & Millau ocenjuje vse tipe gostinskih lokalov, ne le tistih najbolj luksuznih. Njegov moto je, da je luksuz v kakovosti, ne v ceni, anonimno ocenjevanje v vseh državah, kjer je Gault & Millau prisoten, pa temelji na enakih, skrbno izdelanih kriterijih.