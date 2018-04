Horst Hrubesch rešuje nemški ponos

DOMŽALE – Dobri nogometni poznavalci so kar zastrigli z ušesi, ko so zaslišali, da v Domžale prihaja legendarni nemški napadalec Horst Hrubesch. Kaj je Nemca prineslo v naše kraje, so se spraševali mnogi. Pa je bila dilema hitro rešena. Danes 66-letni Horst je prišel na pomoč ženski članski reprezentanci, ki je lani v kvalifikacijah za SP 2019 doživela nepričakovan poraz proti Češki. Ker tudi nadaljevanje ni bilo boljše (na turnirju v ZDA so Nemke na treh tekmah ostale brez zmage), so na nemški zvezi prekinili sodelovanje s selektorico Steffi Jones. Rešitev so našli kar v svojih vrstah, za začasnega šefa ženskega elfa so imenovali Horsta. »Vesel sem, ker lahko pomagam na tej stopnji,« je ob imenovanju dejal Hrubesch, ki je tudi zastavljeno delo opravil z odliko. Nemke so dosegle dve pomembni zmagi, s 4:0 so ugnale Slovenijo in Češko ter naredile korak bližje uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Franciji. Načet ponos »S tekmo proti Sloveniji sem zadovoljen. Dosegli smo visoko zmago, poleg tega smo si ustvarili precej priložnosti, tudi samozavest igralk raste,« je dejal Hrubesch, ki se je sprva zadržal v pogovoru s svojimi igralkami, ki jim je pojasnjeval določene situacije. Med tekmo v domžalskem športnem parku ga je nekaj napak njegovih varovank pošteno ujezilo. Zdelo se je, da bi kar sam vstopil v igro in rešil težavo ter pokazal, kako bi morale odigrati. »Na teh dveh tekmah smo skupaj naredili velik posel, imamo novih šest točk,« je bil sogovornik ponosen, da so se Nemkam obzorja zjasnila, predvsem pa je postal preboj na SP realnost. Dejstvo je, da je nemški ženski nogometni ponos ranjen. Nemke so bile zadnjič svetovne prvakinje leta 2007, pred osmimi leti so izpadle v četrtfinalu, leta 2015 so bile četrte. Sol na rano je bil izpad v četrtfinalu lanskega evropskega prvenstva. V uteho jim je olimpijsko zlato, ki so ga osvojile leta 2016 v Riu de Janeiru.​ Slovenskih legend ni pozabil »Nemčija ima dobro ekipo, ki zna igrati. Ali bom nadaljeval na tem delovnem mestu, še ne morem povedati. Počakajmo kakšen teden ali dva in vse bo jasno,« Hrubesch v Domžalah ni vedel, ali bo reprezentanco vodil tudi septembra, ko s tekmama proti Islandiji in Ferskim otokom končuje redni del boja za vstopnico za osmo svetovno prvenstvo. Horst je star 66 let, nogometa ne igra več. Se pa z nekaj nostalgije spominja časov, ko je med letoma 1978 in 1983 blestel v dresu HSV iz Hamburga. Za 96 golov je potreboval 159 tekem. To so bila leta, ko sta v nemški zvezni ligi igrala tudi Danilo Popivoda (1975–1981; Eintracht Braunschweig) in Brane Oblak (1975–1980; Schalke in Bayern). »Spomnim se ju, včasih smo se z Branetom srečevali v Münchnu,« pove Horst. Brane Oblak pa si tekme v Domžalah ni ogledal, saj že mesec dni uživa v Kopru. S Horstom se je zadnjič srečal na enem od druženj, ki jih je organiziral münchenski Bayern.