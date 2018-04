Hopper zaradi marihuane in norih gobic v priporu

guliver/GETTY IMAGES Oskrajevec je bil še nedavno nadvse ponosen na svoja otroka. FOTO: Guliver/Cover Images

4 tablete amfetamina in 3 grame gobic so našli policisti.

Hopper in Uma sta se morala nastaviti policijskemu fotografu.

guliver/GETTY IMAGES Besen in zaskrbljen, a vendar srečen, da je njegov sin še med živimi. FOTO: Guliver/Cover Images

Sean Penn je sinu spet postavil ultimat: zapor ali zdravljenje.

Še pred kratkim ga je razganjalo od očetovskega ponosa. Njegova starejša hčerkasi namreč že pet let utira pot v svet mode in filma, predlani pa je modni svet odkril tudi njegovega mlajšega sina, za katerega se je zdelo, da je po težavni, z drogami prepojeni mladosti vendar našel trdna tla pod nogami. »Čudoviti osebi sta. Vpela sta se sicer v modno in filmsko industrijo, ki me ne zanima pretirano, a se zdi, da njima ugaja. In dokler ju to osrečuje in sta zdrava, ju podpiram v vsem,« je zadovoljno govoril oskarjevec. Potem pa se mu je močno zaletelo, saj je njegov sin znova zavil na stara pota in zaradi posedovanja marihuane, amfetamina in norih gobic pristal v priporu policije ameriške zvezne države Nebraska. Za zapahi bo verjetno še nekaj časa, saj mu razjarjeni oče nikakor ne namerava plačati varščine.Očetova ljubezen ga je rešila, ko je zabredel pregloboko in je zaradi odvisnosti od amfetamina pristal v bolnišnici. Namesto da bi ga ujčkal, ga je namreč postavil pred ultimat: rehabilitacijska klinika ali pa bo sam poklical policijo.»K sreči sem se odločil za prvo, saj sem spoznal, da sem preživljal najhujše obdobje svojega življenja. Ko od nečesa postaneš odvisen in to potrebuješ skoraj kot zrak, potem to ni več zabavno,« se je Hopper lansko pomlad zahvalil očetu, čeprav je tudi nestabilno družinsko okolje deloma krivil za svoj zdrs v droge. No, ločitev staršev in slabo družbo, v katero je nato padel. Zdaj je očitno spet zabredel. »Po nedavnem zdravljenju mu je šlo dobro, bil je na pravi poti, a se je zdaj v Los Angelesu spoprijateljil z napačnimi ljudmi,« je povedal vir. In morda je tudi dekle, za katero se je ogrel, napačno, saj je bil v avtu z izbranko, ko so ju s prepovedanimi substancami prijeli predstavniki zakona.Na sled so jima prišli zaradi precejšnje banalnosti. Uma je za volanom v križišču pozabila nakazati smer. »Ko smo ustavili vozilo, smo zaznali narkomansko dejavnost in preiskali avto. Našli smo 14 gramov marihuane, štiri tablete amfetamina in tri grame halucinogenih gobic,« je dejal policistin zvezdniški parček pospremil v pripor. A kdor je mislil, da bo Sean, ki se je v 80. letih precej na očeh javnosti tudi sam boril z odvisnostjo, sinu razumevajoče priskočil na pomoč, je pošteno o usekal mimo. »Besen je. S Hopperjem v tem trenutku niti govoriti noče,« je povedal vir in dodal, da mu bo varščino plačal le v enem primeru. Da gre iz pripora naravnost v rehabilitacijsko kliniko. »A tokrat ne v lahkotnejši program, zahteva, da se vpiše v dolgotrajen in strog program, s katerim bo enkrat za vselej premagal notranje demone. Za Seana je bila ta aretacija še zadnja kaplja čez rob. A čeprav se mu zdi vse že nepopisno mučno in boleče, je vendar vesel, da je njegov sin še med živimi.«