Hčerka Jackieja Chana je brezdomka

Z elegantnim obvladovanjem borilnih veščin si jeutrl pot v elito največjih filmskih zaslužkarjev, z dodatnimi 30 milijoni evrov na računu v zgolj lanskem letu celo v naj peterico Forbesove lestvice. A medtem ko si hongkonški zvezdnik lahko privošči prav vse, verjetno tudi spanje na pozlačeni postelji v razkošnem dvorcu, njegova 18-letna hčerkaživotari na ulicah ter si ponoči išče zavetje pod mostovi in hišnimi nadstreški. »Zaradi homofobnih staršev sva že kak mesec brezdomki. Spiva pod mostovi in podobno,« je dejala mladostnica, ki je lani javno, prek instagrama, oznanila istospolno usmerjenost in ljubezen, ki jo čuti do svojega kanadskega dekleta, s katero brez prebite pare životarita v Hongkongu.Leta 1982 je postal mož in oče. Tedaj se je Chan poročil s tajvansko igralko, ki mu je še v istem letu povila prvorojenca. A čeprav njun zakon po 35 letih še vedno živi, je bil pred 18 leti verjetno postavljen na težko preizkušnjo, saj se je zvezdnik zapletel v ljubezensko aferico s hongkonško misico, ki je obrodila sad. Nezakonsko hčerko Etto, s katero pa prejemnik častnega oskarja nikoli ni imel stikov. Še več, niti priznal je ni uradno, potrdil je zgolj skrivno afero z njeno mamo.»Nikoli ni bil del mojega življenja. Je moj biološki oče, a nanj nikoli nisem gledala kot na svojega očeta. Kot za druge je tudi zame zgolj Jackie Chan, igralec,« je dejala njegova odtujena hči in dodala, da nikoli ni imela želje, da se spoznata, kot tudi, da mu ne zameri, da je ni vključil v svoje življenje. »Dokler imam mamo, očeta ne potrebujem.« Čeprav je tudi Ettin odnos z mamo vse prej kot rožnat, vsaj minula tri leta. Prva senca je na njun odnos padla zaradi Elaininega pretiranega nagibanja steklenice, da jo je hči zaradi zastrahovanja celo prijavila policiji, kar je Elaine stalo službo in zaostrilo njuno že tako nič kaj briljantno finančno stanje. »Brez službe je, vseeno pa mora ob tekočih življenjskih stroških zbrati še 1800 evrov na mesec za Ettino šolanje. Za pomoč se je obrnila na Jackieja, ki pa je dejal, da od njega ne bo dobila niti centa. Čeprav Elaine za hčerko vse od njenega rojstva ni od njega zahtevala ali dobila niti prebite pare,« je dejala Elainina odvetnica ​. Toda zadnja kaplja čez rob, ki je dokončno skazila odnos med mamo in hčerko, je bilo menda Ettino priznanje ljubezni do Andi.»Po letih negativnosti, življenja v sramu in strahu sem spoznala, da je še najlažje, če sprejmem, da mi ni namenjeno ljubiti ali biti ljubljena. Svoji družini, saj živimo v precej kulturno občutljivi družbi, bi storila uslugo, ko bi ostala tiho, živela po navodilih in samo sebe zatajila,« je začela svojo izpoved. »Nato si prišla ti, Andi, in mi pokazala, da si tudi jaz zaslužim ljubiti in biti srečna ter ljubljena. Sprejela si me v celoti, moje dobre, slabe in nore delčke. Ljubim te!« Toda Elaine menda ni mogla sprejeti hčerine ljubezni. Beseda je dala besedo, da je Etta na koncu šolo obesila na klin in odšla od doma. V Andijin objem.Utvara, da ljubezen premaga vse, se je hitro razblinila. Zaljubljenkama sta hrbet obrnili družini, kaj hitro pa tudi prijatelji in država. »Pomoč sva iskali na policiji, po bolnišnicah, v zavetiščih LGBT-skupnosti, a nikomur ni mar. Ne veva več, kaj storiti,« je prek videa pojadikovala Etta in dodala, da bi se morda lahko še obrnili na kakšno državno ustanovo, kar pa bi pomenilo, da bi se morali posloviti druga od druge. Kar ne pride v poštev. »Če nimata denarja za življenje, naj si poiščeta službo, ne pa da svojo bedo objavljata v medijih in poskušata izkoristiti Jackiejevo ime. Ljudje po vsem svetu za preživetje delajo in se ne zanašajo na to, da jim bodo drugi denar preprosto dali,« pa se je že odzvala Ettina mama. Medtem ko od zvezdnika še niti besedice.