PIRAN - Obala je bila kljub strelskemu obračunu, ki se je odvijal na osrednji portoroški plaži 21. aprila zvečer in v kateri je bil hudo ranjen 38-letni Ljubljančan, med prvomajskimi prazniki prepolna slovenskih izletnikov in tujih turistov. Medtem ko so nastajali občasni zastoji na primorski avtocesti, se je tam, kjer se konča izolska obvoznica, stalo in čakalo.Tisti, ki so se prebili do Izole, Strunjana in Portoroža, na svoje veliko razočaranje v nedeljo niso mogli z avtom v Piran. Tega, da so še pred turistično sezono obiskovalce preusmerjali, občani ne pomnijo. »Obračali so jih pred krožiščem v mesto. Med obiskovalci so bili tudi tisti, ki so se pripeljali od daleč, denimo starejši in drugi, ki peš poti do mesta in nazaj ne zmorejo.«