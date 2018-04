FOTO: Pokazala skoraj preveč

Jan Plestenjak in vedno lepa Nadiya Byckova FOTO: GREGOR KATIČ

Tri dame celjskega Citycentra (z leve) Nena Horvat, Darja Lesjak in Snežana Delakorda FOTO: GREGOR KATIČ

in manekenov se je zvrstilo.

Zadnje štiri dni je bilo v celjskem Citycentru, enem najuspešnejših nakupovalnih centrov v Celju, ki ga obišče 5,5 milijona obiskovalcev na leto in je postal središče dogajanja v mestu, še posebno živahno. Tako imenovani Skriti svet, kakor so poimenovali osrednjo letno modno revijo, ki je bila pravzaprav velik modni spektakel, so obiskovalcem odkrili do obisti.»Namenoma smo nekoliko počakali z njo, da so naši shop partnerji dobili novo kolekcijo kopalk, ki jih marca večinoma še ni,« je povedala center menedžerka, ki s svojo ekipo skrbi, da je ponudba v centru vedno raznolika. Vsako leto se tu zvrsti več kot 300 dogodkov, za katere večinoma skrbi vodja marketingaDa so med temi modni dogodki, je več kot razumljivo. So bili pa pred modnimi revijami, ki so se zvrstile v tem tednu, organizatorji precej skrivnostni, razkrili so le, da bo na njih sodelovala ekipa 23 najboljših manekenov in manekenk, med njimi je bila zelo priljubljena. Na modni brvi se je pojavila tudi pevka ene naših najuspešnejših glasbenih skupin Muff. V svoji vnemi pa je prvi večer razkrila skorajda preveč, saj ji je leva dojka med živahnimi gibi skorajda ušla z vajeti. A ni bilo hujšega, kljub vsemu je vse ostalo v mejah spodobnosti. Dogajanje na spektaklu sta Darja Lesjak in Nena Horvat, pri tem jima je pomagal tudi, letos postavili v džunglo.Tam je svet še dokaj neodkrit, veliko je zelenja, pisanih barv, in vse to prinašajo tudi letošnje kolekcije. Po osrednjem dogodku v četrtek zvečer, ko so vrata odprli le za posebne goste in poslovne partnerje, smo med obrazi videli zelo veliko estradnikov, predvsem iz glasbenih vrst in seveda modnega sveta. Najopaznejši je bil znova, ki se je zapletel v pogovor z Nadiyo Byckovo, pa, ki se je vrnil na domače odre, opazili smo, vsepovsod navzočega, ki je bil v družbi, pa tudi celjskega modnega kreatorja, če jih naštejemo le par.