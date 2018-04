Farrell je bil tako pijan, da se ne spomni snemanja

guliver/cover images Zbal se je, da je spet blizu roba.

guliver/cover images V roke se je vzel predvsem zaradi sinka Henryja.

guliver/COVER IMAGES Na snemanju filma Miami Vice. Kaj je že to?

Prizadel preveč ljudi

Že dobro desetletje živi življenje spreobrnjenca, a si še ni oprostil grehov iz preteklosti. "V življenju sem naredil veliko napak in prizadel ljudi, zaradi česar me je še vedno globoko sram. Preteklosti ne bi spreminjal, saj sem zaradi nje danes tu in tak kot sem, vseeno pa si želim, da bi bolečino, ki sem jo prizadejal, lahko vzel nazaj," priznava. Zato poskuša postati boljši človek, se iz napak učiti in na poti nikogar več prizadeti. "Del življenja je, da si prizadet in da prizadeneš druge. A iz tega se moraš nečesa naučiti."

Pri 19 letih je bil že tako zasvojen z drogami in alkoholom, da se dela svoje divje preteklosti ne spominja. Drugače je bilo minulih 12 let, ko se je igralecvendar odločil za življenje, se otresel odvisnosti in od tedaj živel zgledno in trezno. Nadvse dobro se zaveda, da se lahko kot vsi nekdanji odvisniki še prehitro spet ujame v past zasvojenosti. Zlasti če bi si naložil preveč delovnih obvez in bi ga zaskominalo s pomočjo omamnih substanc ublažiti stres. Ta bi Colina, ki je snemal kar tri filme drugega za drugim, znova skoraj iztiril, zato je zdaj, preden bi bilo prepozno, iz žepa izvlekel 30 tisočakov in odšel na rehabilitacijsko kliniko.Divji dublinski fant ne želi prekiniti 12-letne treznosti, temveč po tej poti nadaljevati. »Za sabo ima naporno leto, da je, prezaposlen, spet začel čutiti slo po omami. Začutil je, da bi lahko izgubil nadzor, zato se je, preden bi zašel na stara pota, preventivno odločil za obisk rehabilitacijske klinike. Dobro se zaveda, da je odvisnik in da je bil že skoraj na tem, oddaljen morda le še za kak teden, da bi ga zaneslo. A je pretrdo delal za to, da se otrese odvisnosti, da bi zdaj spet zabredel. In ve, da mu lahko pomagajo le strokovnjaki,« je povedal vir in dodal, da je hollywoodski zvezdnik že pred dnevi plačal zajeten znesek za 45-dnevni program na prestižni kliniki The Meadows in naj bi ga že začel.Naučil se je poslušati samega sebe. In zaslišal je, da potrebuje čas zase, da spet najde ravnovesje in si napolni baterije. »Ni spet začel piti ali se drogirati, vseeno pa je prostovoljno odšel na zdravljenje odvisnosti. To je bila njegova odločitev, še več, njegova ideja,« pravi vir. Farrell se je odločil za mesec in pol dolg program Nežna pot, med katerim bo ob pomoči umetniškega izražanja poskušal priti do dna težavam, ki ga tarejo. Del preventivnega zdravljenja so tudi ure jahanja, meditacija, akupunktira, joga in tajči.Zdajšnje zdravljenje je za zvezdnika prvo po letu 2005, ko so ga v program vključili s silo. »Tedaj smo ravno končali snemanje filma Miami Vice. A medtem ko so drugi člani ekipe šli na zabavo ob končanem projektu, so mene posadili na letalo in poslali na rehabilitacijo,« se spominja Farrell. Kar pa je skoraj edino, kar se iz tistega časa spominja. Kajti tedaj ni imel v spominu niti tega, da je film sploh snemal. »Ko sem šel na premiero, je bilo film zanimivo gledati. Sploh se nisem spominjal, da bi posnel kak kader, nisem poznal zgodbe, a vendar sem na platnu gledal samega sebe.« In kako tudi ne, ko pa je imel nosilno vlogo.