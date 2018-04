Doktor bi pomendral mravljico

ab/ izvorno ime datoteke: MarcM.jpg FOTO: Ab

LJUBLJANA – Po argentinskem Termasu de Riu Hondu, drugi dirki letošnje sezone motociklističnega razreda motoGP, se prav nič ne govori o zmagovalcih, temveč le o poražencih. Bližnje srečanje med(Yamaha) in(Honda) buri duhove in strasti. V oči bode predvsem dejstvo, da je Marquez vse svoje tekmece prehiteval brezkompromisno, po dveh trkih na eni sami dirki pa se je uštel le toliko, da je na koncu trčil še v dirkaškega doktorja. Rossi je po dirki iz sebe izlil ves gnev, da bi s tem še bolj pritisnil na krovno organizacijo in dodatno kaznovanje brezglavega dirkača. A tudi Rossi je vreden svojega denarja, oba s Kataloncem imata skupno zgodovino nič kaj nežnih dotikov na stezi. Spomnimo se le uvoda v njuno sezono leta 2015, ko je prav tako na argentinskem dirkališču Rossi lovil Marqueza, ga prehitel, nato pa mu zvito zaprl pot v ovinek. Mravljica iz Cervere je s prednjo gumo trčila v zadnjo doktorjevo, padec je bil neizbežen. Tako se je začelo krhati spoštovanje med dirkačema. Sledila je dirka v Assnu, kjer je Marquez poskušal v zadnji šikani prehiteti Rossija. Italijan je spretno odpeljal skozi pesek in slavil zmago, Katalonec pa se je komaj obdržal na motociklu in na drugem mestu. Rossi je navrgel, da Marquez namenoma do naslova pomaga(Ducati), Marc pa mu je vrnil z igro mačke z mišjo v Sepangu, ko je Rossiju potrgalo vse zavore. Sledili sta slavna brca v Marqueza in kazen dirkaškemu doktorju, ki se je tako poslovil od boja za naslov svetovnega prvaka.Marquez pa ni imel tesne romance le z Rossijem, temveč tudi z Lorenzom, ki ga je leta 2013 na dirkališču v Jerezu pri prehitevanju v zadnji ovinek malce popravil, Jorge pa je odpeljal naravnost skozi pesek. Pozneje se je v Aragoniji lotil še moštvenega sotekmovalca(Honda), ki mu je z zadnjega dela motocikla snel senzor za nadzor zdrsavanja kolesa, Pedroso pa je pri dodajanju plina katapultiralo v zrak. Po drugi strani ima tudi Rossi na svoji steni zarisanih nekaj podobnih črtic. Epske bitke zso že preteklost, pa vendar se mnogi spomnijo visoko dvignjenega sredinca rojaku, ki ga je pred tem na Japonskem zrinil na travo ob stezi. Pa telesnega obračunavanja na hodnikih poslopja dirkališča v Barceloni, ko je rimski imperator ali nori Max naokoli hodil s popraskano ličnico, češ da ga je pičil komar. Leta 2005 je Rossi v zadnjem ovinku dirke v Jerezu pri identičnem prehitevanju, vendar na suhi stezi, trčil v, ta je padel, Italijan pa je v cilj pripeljal brez kazni in z zmago v žepu. Podoben ali celo enak prizor kot na zadnji dirki v Argentini se je odvil v Jerezu leta 2011, ko je Rossija z ducatijem na mokrem delu steze odneslo v, oba sta končala na tleh. Rossi se je s čelado na glavi odpravil v Stonerjevo garažo, da bi se opravičil, Avstralec pa mu je brez trohice spoštovanja odvrnil, da so očitno njegove ambicije večje od njegove nadarjenosti.