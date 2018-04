Dala ga je na čevelj, ker je bil skopuh

Usodne napitnine

Zagotovila je, da je bil njen bivši Johnny Galecki več kot radodaren pri napitninah.

Odraščala ni ne v pretirani blaginji ne v pomanjkanju, a oče jo je že zgodaj naučil pomembnosti dajanja napitnin. »Vedela sem, da moram biti z nekom, ki mi je vzor kot moj oče in ni stiskaški,« je dejala, danes najbolje plačana televizijska zvezdnica, ki ji ena sama epizoda serije Veliki pokovci odebeli račun za masten milijon. Ko si je pri 19 začela utirati pot v svet filma, je spoznala čudovito lepega, bogatega in slavnega igralca, ki ji je spodnesel tla pod nogami. »Poročila se bom z njim, oče mojih otrok bo!« ji je tedaj divjal srčni utrip. Vse do prve romantične večerje, ko je doživela hladen tuš. Zaljubila se je v groznega skopuha, ki – kot da ne bi imel prebite pare – preračunava, kolikšna je minimalna napitnina, ki jo še lahko pusti.Imena nekdanjega ljubimca noče razkriti. »Če bi vam povedala, bi vas vrglo na rit!« je dejala in v mislih zajadrala v tisti čas, ko ji je srce ukradel znani igralec. »Prvi zmenki so bili čudoviti. Gledala sva filme, sprehajala mojega psa. Bilo je kot pravljica. Vsakdo, ki ga je srečal, je bil nad njim navdušen, bila sva res lep par. Vse je teklo gladko, dokler ni šlo vse narobe.« In to na njuni prvi uradni romantični večerji v petični restavraciji. »Bila sem noro navdušena, še nihče me nikoli ni peljal kam, kjer je tako lepo. Jedla sva odlično hrano, se zabavala, pogovor je tekel kar sam od sebe.« Ko se je obed končal, je predlagala, da si račun razdelita, a o tem ni hotel niti slišati. »Resno je gledal račun, nato pa, preden je plačal, izvlekel telefon in začel računati, koliko znaša osemodstotna napitnina! Tedaj se je v meni oglasil alarm, da se videvam z groznim skopuhom. In da takšnega fanta nikakor ne morem predstaviti družini.«Z njim se je še naprej videvala, saj se ji je misel, da bi nekomu dala košarico le, ker daje slabe napitnine, upirala. A prvotni čar je bil razblinjen. Od tedaj je ob zmenkih predlagala, da ostajata doma, če pa sta že šla ven, si je nenehno izmišljevala izgovore, da se je lahko tik po odhodu vrnila v restavracijo in skrivaj pustila primerno napitnino. »Ljudje so mislil, da je radodaren, v resnici pa me je skoraj spravil na kant. Tedaj sem namreč komaj začela malce služiti.«Gledala mu je skozi prste, prikrivala sledi njegovega stiskaštva. Vse do trenutka, ko ga je predstavila družini. »Vse nas je peljal na večerjo, pograbil račun in plačal. Nato pa sem videla, da je za večerjo, ki je stala 600 dolarjev, pustil le 13 dolarjev napitnine. Dva odstotka! Bila sem zgrožena! Če sem to do tedaj prenašala, ne bi mogla živeti z mislijo, da bi moj oče vedel, s kakšnim skopuhom hodim.« In se je spet skrivaj vrnila, pustila primerno napitnino in nikoli več obiskala tiste restavracije. Ter, seveda, v nekaj dneh končala razmerje, za katero je že dolgo vedela, da nima prihodnosti.