Copate zamenjala za čopič in steklo

Izdelala je tudi vitraže v novi cerkvi na Kovačevem hribu pri Tržišču. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Elenin mož Franci Sigmund z njuno hčerko Emilijo, ki že stopa po maminih stopinjah. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

SEVNICA – »Če mislite, da ne moremo spremeniti sveta, to samo pomeni, da niste eden od tistih, ki ga bodo,« je misel ameriškega futuristav vabilu na razstavo Legende, ki so jo v četrtek odprli v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu, zapisala, ki je razstavo pripravila skupaj s svojimi učenci.Prav ona, drobcena balerina in pianistka iz daljnega ruskega mesta Smolensk, ki si je zelo želela slikati, je dokaz, da se svet da spreminjati, le močno si moraš želeti in se za to potruditi. Baletne copatke in klavir je zamenjala za steklo, daljno Rusijo za odročno Budno vas pri Šentjanžu, kjer izdeluje vitraže in slika. In pri tem ji izdatno pomaga mož, ki, kot pravi Elena, je v vitražih že krepko prekosil svojo učiteljico.Zgodba o Eleni in Franciju se bere kot pravljica. Nekega davnega dne, pisalo se je leto 2003, je Franci, avtomehanik in strojni tehnik, ki je vozil pri špediciji, pristal v Moskvi. Ker je vsak prosti čas na poti izkoristil za spoznavanje dežele, se je podal proti Kremlju. Tam je naletel na dve turistki, ki sta ga poprosili, ali ju lahko fotografira. Ena je bila Elena, druga pa njena sestra. Franci je z veseljem naredil uslugo mičnima dekletoma, izmenjali so si telefonske številke. In tako sta Elena in Franci prek telefona vzdrževala stike. Po dveh letih ga je Elena povabila k sebi v Rusijo. Brž je vzel pot pod noge, s seboj pa je vzel tudi prstan in Eleno zasnubil. Rekla je da in z njim odšla v Budno vas pri Šentjanžu. Sicer ni šlo tako hitro in po poroki na sevniškem gradu se je Elena, ki se je 12 let ukvarjala z baletom, za njo je bilo tudi 12 let študija klavirja, a jo je ves čas vleklo v slikarstvo, vrnila v Rusijo in res doštudirala slikarstvo in pedagogiko.V Budni vasi sta si s Francijem ustvarila dom in družino, tam pa ima tudi atelje, kjer pod okriljem likovne sekcije Art Lipa pri KUD Budna vas ustvarja in poučuje mlade talente. Med njimi je njuna triletna hčerka, ki je na mednarodnem likovnem natečaju v Ameriki v svoji starostni skupini osvojila prvo mesto. Elena, ki vodi individualne likovne natečaje za otroke, je doslej pripravila dve razstavi: Utrip slovenskih mest, na kateri je predstavila 25 slovenskih mest, drugo pa je posvetila slovanski mitologiji in jo poimenovala Sonce je vstalo nad miti. Tretja razstava, kije odprta do 17. junija, je posvečena legendam sodobnega sveta, med katerimi je tudi